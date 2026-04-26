Egy éve ilyenkor: vérfagyasztó jelenetsort rögzített a gólyakamera

2026. 04. 26. 06:04
Ahogy minden héten, most is sorra vesszük, melyek voltak a legnépszerűbb cikkeink egy éve ilyenkor.

Egy éve húsvétkor hunyt el Ferenc pápa. A vatikáni hírportálon részletesen beszámoltak az utolsó óráiról:

Kezével búcsút intett ápolójának, majd kómába esett – részleteket közöltek Ferenc pápa utolsó óráiról
Gyorsan érte a halál Ferenc pápát.

Így búcsúzott az egyházfőtől Bayer Zsolt, aki korábban „demens vénembernek”, „argentin libsinek”, „derék liberális, genderben hívő marhának” titulálta a pápát.

Bayer Zsolt Ferenc pápáról: Megbántam, hogy bántottam egyszer
Argentin libsinek, derék, liberális, genderben hívő marhának titulálta pár éve az egyházfőt.

Egy éve ilyenkor történt, hogy békés, csendes éjszakának nézett elébe egy gólyapár a Csehország középső területén található Ronov nad Doubravou településén, amikor a semmiből egy ragadozómadár csapott le rájuk. A nem mindennapi esetet a fészek fölé helyezett kamera rögzítette.

Vérfagyasztó jelenetsort rögzített egy csehországi gólyakamera
Ilyet még a tapasztalt madárbarátok közül sem sokan láttak.

Rettenetes önbíráskodási esetről is beszámoltunk egy éve, Ecuadorban feldühödött tömeg lincselt meg egy brit férfit:

Lincselés Ecuadorban: elevenen elégettek egy brit férfit, miután agyonlőtt egy helyi lakost
A Daily Mail szerint a britet a rendőrségről rángatták ki az utcára.

És egy egészen bizarr történetet is megosztottunk, ami egy Philadelphiából Chicagóba tartó repülőgépen esett meg.

Meztelenre vetkőzött, majd az ülésre ürített a repülőgép utasa
Nem tudni, mi ütött a nőbe.

