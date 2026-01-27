A Nagy Ő: Stohl András már az első este hazaküldött egy szereplőt

Hétfő este startolt el a TV2-n a Nagy Ő hetedik évada, ahol 19 nő mutatkozott be Stohl Andrásnak, köztük a 21 éves, arcesztétikával foglalkozó Szabó Réka is. Bár a színész-műsorvezető első benyomása az volt a versenyzőről, hogy „őrületesen helyes, mint egy kis bonbon”, hamar lehervadt az arcáról a mosoly, amikor megtudta, hány éves a lány.

20 fotó

Megdöbbent a korán

Csak annyit mondok, hogy van egy 32 és egy 27 éves lányom

– jegyezte meg Stohl, majd arra kérte Rékát, menjen be a villába, és majd később átbeszélik a dolgot

Noha a versenyző álláspontja az volt, hogy a kor csak egy szám, és ha a két fél megérti egymást, akkor nincs probléma a korkülönbséggel – ami esetükben 37 évet jelentett – Stohl erről másként gondolkodott.

A színész-műsorvezető később valóban beszélgetésre invitálta Rékát, majd megkérdezte tőle, el tudja-e képzelni azt, hogy egy 58 éves férfival éljen együtt. A versenyző igennel felelt, mire Stohl ismét a felnőtt lányai életkorát kezdte emlegetni.

– Ezen kívül még van három gyermekem. Te lennél a mostohaanyjuk?

– Hát nem.

– Nyilván te szeretnél még gyereket, ugye?

– Igen.

– Ez velem elképzelhetetlen gyakorlatilag. És miután tisztán játszunk, és őszintén beszélünk egymással, ezért nem szeretném azt, hogy hiú ábrándokat táplálj. Én azt gondolom, hogy neked inkább egy korodbeli fiút kéne találnod. Bármilyen fájó ezt kimondani, és hidd el nekem, hogy nagyon nehéz ezt kimondani, de arra szeretnélek kérni, hogy menj haza, és éld a saját életedet

– beszélték meg a kertben.

Réka későbbi miniinterjújában azt mondta, számított rá, hogy Stohl el fogja küldeni, de arra nem, hogy ez ilyen hamar be fog következni. Hozzátette: korrektnek tartja a színész részéről, hogy nem húzzák egymás idejét, távozása előtt pedig megjegyezte, hogy ha legközelebb fiatalabb lesz A Nagy Ő, majd újra jön.

Meglepődött a műsorban látott ármánykodásokon

Néhány héttel ezelőtt lapunk is ott volt a Nagy Ő televíziós premierjét megelőző sajtóvetítésen, ahol Stohl Andrással is beszélgettünk. A színész-műsorvezető akkor egyebek mellett arról is mesélt nekünk, mennyire meglepődött, amikor a vetítésen szembesült azzal, milyen ármánykodások és intrikák zajlottak a lányok között a távollétében.

A műsorról szóló kritikánkat alább lehet elolvasni: