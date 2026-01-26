a nagy őfischer gáborkiara lordlékai-kiss ramóna
Vajon Buci herceg megtalálja Hamupipőkét a kastélyban? – A Nagy Ő szereplőivel beszélgettünk

Stohl András, a 2026-os A Nagy Ő főszereplője.
2026. 01. 26. 21:30
Stohl András, a 2026-os A Nagy Ő főszereplője.
A 24.hu még a 2026-os A Nagy Ő televíziós premierje előtt bepillantást nyert a párkereső műsor kulisszái mögé. Kiara Lord lapunknak elmondta, mennyire érintette meg, hogy hamar ő lett a lányok elsőszámú ellensége; Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető arról mesélt, miben nem értett egyet a Nagy Ő-vel; az idén rózsákat osztogató Stohl Andrást pedig egyebek mellett arról kérdeztük, mit gondol, műsorbéli választottjával kiállja-e az idő próbáját a szerelmük.

Elstartolt a Bachelor – A Nagy Ő hetedik évada, amelyben ezúttal Stohl András Jászai Mari-díjas színész keresi a nagybetűs szerelmet. Az ötgyerekes, többszörösen elvált, 58 éves Stohl nem zöldfülűként vágott bele a csajozásba, és a tévé világa sem idegen tőle: műsorvezetőként negyed évszázada láthatjuk a képernyőn.

Ő volt az egyik legelső művész, aki színházi szerepei mellett televíziós munkákat is vállalt. 2017 óta a TV2-nél van, a csatorna több produkciójában tűnt fel különböző szerepkörökben. Arról, hogy miért merült fel a neve Nagy Ő-ként, Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója beszélt a műsor televíziós premierjét megelőző sajtótájékoztatón, melyen a 24.hu is ott volt.

Cikkünkből kiderül a továbbiakban:

  • mivel győzte meg Fischer Gábor programigazgató Stohlt, hogy legyen belőle Nagy Ő?
  • hogyan élte meg a színészért küzdő Kiara Lord, hogy ő volt a konfliktusok középpontjában a műsor alatt?
  • Lékai-Kiss Ramónának könnyebb vagy nehezebb volt a forgatás úgy, hogy barátok Stohllal?
  • miért figyelte Stohl András döbbenten a sajtóvetítésen látottakat?

 

