Vajon Buci herceg megtalálja Hamupipőkét a kastélyban? – A Nagy Ő szereplőivel beszélgettünk

Elstartolt a Bachelor – A Nagy Ő hetedik évada, amelyben ezúttal Stohl András Jászai Mari-díjas színész keresi a nagybetűs szerelmet. Az ötgyerekes, többszörösen elvált, 58 éves Stohl nem zöldfülűként vágott bele a csajozásba, és a tévé világa sem idegen tőle: műsorvezetőként negyed évszázada láthatjuk a képernyőn.

Ő volt az egyik legelső művész, aki színházi szerepei mellett televíziós munkákat is vállalt. 2017 óta a TV2-nél van, a csatorna több produkciójában tűnt fel különböző szerepkörökben. Arról, hogy miért merült fel a neve Nagy Ő-ként, Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója beszélt a műsor televíziós premierjét megelőző sajtótájékoztatón, melyen a 24.hu is ott volt.