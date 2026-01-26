Új év, új A Nagy Ő évad, újabb agglegény, aki szerelmet keres – mégpedig nem akárki. Idén Stohl András nem a reality műsorvezetőjeként, hanem a főszereplőjeként tér vissza, a szívéért versenyző húsz hölgy társaságában. A színész részvételének bejelentése önmagában heves párbeszédet indított el, már az indulás előtt megtöltve a bulvársajtót az új évad hírével. Megnéztük, hogyan is néz ki az új A Nagy Ő, amiről annyit azért elárulunk, nem került be a kedvenc valóságshow-ink közé.

Bár már a trash realityk világában is egyre kevesebb dolog képes megütni a néző ingerküszöbét, A Nagy Ő-nek már az új évad bejelentésekor sikerült sokaknál kicsapnia a biztosítékot. A cikk tartalmából Cikkünkből többek közt kiderül: Miért korbácsolta fel a közbeszédet Stohl András szereplése a műsorban?

Mi az a rage bait, és miért illik ez A Nagy Ő új évadára?

Kik az új évad legmeglepőbb versenyzői és miért?

Miben különbözik Nagy Ő-ként Stohl András Árpa Attilától?

