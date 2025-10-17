Halloweeni maszkot viselő betörők terrorizáltak egy özvegyet és a családját Virginiában, akik megpróbáltak betörni a házba és halálosan megfenyegették a lakókat – írja a New York Post.

A három gyanúsított kedden este 10 óra körül jelent meg az alexandriai házban, ahol egy özvegyen maradt nő tartózkodott a fiával, a lányával és a kutyájukkal együtt. A tulajdonos lánya, Shayla először azt hitte, hogy csak egy tréfáról van szó, szóval boldog halloweent kívánt nekik. Azonban a maszkos behatolók – akik közül az egyik a Halloween horrorsorozatból ismert Michael Myers sorozatgyilkos maszkját, a másik egy bohóc jelmezt, míg a harmadik egy apácajelmezt viselt – nem voltak hajlandók távozni, még azután sem, hogy a nő figyelmeztette őket, kihívja a rendőrséget. Állítólag folyamatosan kopogtak, egyre hangosabban, és azt mondták, hogy nyissák ki az ajtót, és hogy

Vagy te jössz ki, vagy mi jövünk be!

A trió körülbelül tíz percig garázdálkodhatott a ház körül, amit a biztonsági kamera rögzített, és ez idő alatt áttörtek egy fakerítést, kivágták a szúnyoghálókat, dörömböltek az ablakokon és azt mondták, hogy egy székkel be fogják törni az ajtót.

Ez nem egy félresikerült vicc. Megpróbáltak bejutni a házba. Az apám nemrég halt meg, szóval olyan… örülök, hogy ott voltam. De most fél. Nem akar egyedül ott maradni

– mondta Shayla az édesanyjáról.

A nő azt is megjegyezte, hogy másként is alakulhattak volna a dolgok, amivel arra utalt, hogy az állam törvényei ilyen helyzetekben megengedik a fegyveres védekezést. Az egyik kommentelőnek A bűn éjszakája című horrorfilm jutott eszébe a történteket látva, de hasonlóan horrorisztikus perceket élhetett át az a texasi nő is, aki arra ébredt, hogy valaki a lábát simogatja, vagy épp az a férfi, aki betört egy házba, ahol a tulaj megerőszakolta.