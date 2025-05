Arra ébredt a texasi nő, hogy a szomszéd a lábát simogatja

Vádat emeltek egy texasi férfi ellen, aki azért tört be egy nő otthonába, hogy megerőszakolja – írja a The Independent. A 49 éves Juan Miguel Hernandez League Cityben hatolt be egy meg nem nevezett nő lakásába április 15-én.

Az áldozat arra ébredt, hogy a meztelen férfi az ágya végében ülve a lábát simogatja.

Ekkor jött rá: támadója a szomszédja.

A nő sikoltozni kezdett, mire Hernandez rávetette magát. Az áldozat ellökte magától, majd a férfi az erkélyen keresztül elmenekült, a nő pedig a telefonjáért sietett.

A rendőrség április 25-én egy közúti ellenőrzés során tartóztatta le Hernandezt, akit szexuális bűncselekmény elkövetésének szándékával vádolnak. A nő otthonánál lévő kamerák felvételein látható, ahogy a férfi éjjel felmászik áldozata lakásához, bejut, majd másfél órával később kimenekül.

A férfi hosszú ideig észrevétlen maradt. „Felmerül bennem a kérdés: vajon járt már korábban a lakásomban?” – mondta a nő.

Jose Ortega helyi rendőrtiszt szerint a férfi más nőket is célba vehetett. „Arra kérünk mindenkit, aki hasonló helyzetben volt, vagy felismeri a férfi arcát, hogy vegye fel a kapcsolatot Dimasi nyomozóval a League City-i Rendőrségen” – nyilatkozta.

Hernandez jelenleg a bevándorlásügyi hatóság őrizetben van, 50 ezer dollár óvadék ellenében szabadulhat.