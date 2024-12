Dancing with the Stars: két páros is bakizott a táncparketten, a zsűri mégis elnéző volt velük

Jive-val nyitotta meg a Dancing with the Stars hetedik élő show-ját Mihályfi Luca és táncpartnere, Hegyes Berci. A produkció során több hibát is vétettek, amit az énekesnő azzal magyarázott, hogy blackoutja volt, vagyis egy ideig szinte magánál sem volt a koreográfia előadása közben. Bár a zsűri is kiszúrta a félresikerült mozdulatokat, ettől függetlenül pozitívan értékelték a produkciót.

Olyan, hogy elrontottam, nem nagyon volt velem még, és ilyen blackoutom sem volt. Iszonyatosan rossz érzés! Nagyon nehéz elkezdeni a műsort, általában mindig akkor izgulok a legjobban, amikor mi vagyunk az elsők. Ez a próbán sokkal jobban ment, ott mindent meg tudtunk csinálni, úgyhogy nagyon sajnálom. Egyáltalán nem direkt csináltam, nem tudom a testemet kontrollálni

– mondta el a pontszámok kihirdetése után az énekesnő, aki abban bízott, második produkciójukkal még helyrehozhatják a hibákat.

WhisperTon és Tóth Katica cha-cha-cha produkcióval léptek parkettre az ünnepi adásban, nekik egy technikás emeléssel gyűlt meg a bajuk tánc közben.

Kiszakad a szívem, ez egy majdnem tökéletes produkció volt!

– kezdte értékelését Ördög Nóra, majd megbizonyosodott róla, hogy Tóth Katica jól van.

A hibától függetlenül ők is jó pontszámokat kaptak.

Ez egy olyan helyzet volt, amit még nem tapasztaltunk, és ezért szerettem volna kiemelni, hogy olyan tűpontosan fogott és tett le ugyanúgy a parkettre, mintha az emelésből jöttünk volna le, és ezért tudtuk folytatni. Úgyhogy ebből a helyzetből is a maximumot hozta ki a tökéletességével

– mondta el a profi táncosnő az influenszerről, aki viszont szörnyen érezte magát az eset után.

Az adás végén Mihályfiék távoztak, ennek ellenére a páros nyertesnek érzi magát, mivel a próbafolyamat közben egymásra találtak.