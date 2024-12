Dancing with the Stars: Mihályfi Luca és Hegyes Berci kiestek, majd felvállalták, hogy együtt vannak

Szabó Zsófi és Suti András, valamint WhisperTon és Tóth Katica már biztosan bejutottak a döntőbe, amikor a veszélyzónában lévők még izgultak a továbbjutás miatt. Ők a Törőcsik Franciska–Baranya Dávid és a Mihályfi Luca–Hegyes Berci kettősök voltak. Végül utóbbi párosnak kellett távoznia a döntő kapujában, a nézők szavazatai alapján.

A duó ezek után élő adásban beszélt arról, hogy több van köztük munkakapcsolatnál.

Pillanatnyilag nyilván csalódott vagyok, mert nagyon szerettem ezt csinálni, viszont van egy nagy örömöm is

– kezdte az énekesnő, mire táncos partnere hozzátette: „Reagálhatunk a hírekre, ha szeretnénk.”

Szerintem én már, mi már nyertünk valahogy, nem?

– mondta Mihályfi, majd végül Hegyes mondta ki kerekperec a dolgot:

Igazából azt szeretné mondani a Luca, hogy mi ezt azért nem szerettük volna senkinek elmondani, hogy nehogy ebből valamilyen szintű előnyünk származzon, nem akartunk soha sem emiatt tovább jutni. De valójában szerintem mi a versenynek egyik nyertesei vagyunk, mert mi tényleg együtt vagyunk!

Ezt egy kamerák előtti csókkal is alátámasztották. Ördög Nóra állva tapsolt nekik örömében.

A tavalyi évad is kitermelt egy szerelmespárt, Krausz Gábor és Mikes Anna azóta is együtt vannak, közösen szerepeltek az Ázsia Expresszben is, és már a családalapítás is szóba került közöttük.