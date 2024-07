Pálffy István múlt nyáron 13 év után tért vissza a képernyőre, ám a Hír TV-nél töltött első munkanapján rögtön tett egy olyan kijelentést a Napi Aktuális című műsorban, hogy „bizonyos türelemmel kétségkívül kell lenni egy olyan betegség felé, iránt, mint a pedofiloké”. Ezután azonnali hatállyal elbocsátották.

A Blikk felkereste az egykori tévést, aki évek óta polgárőrként dolgozik Balatonkenesén. Pálffy korábban szeretett volna önkéntes tartalékos lenni a Magyar Honvédségnél. A procedúrát tavaly el is indította, de most a lap érdeklődésére elárulta, nem járt sikerrel.

Tudtam, hogy milyen vizsgálatok várnak rám, de azt nem, hogy ez mennyi időt vesz igénybe. Felkerestem a Veszprém vármegyei parancsnokságot, ahol az alezredes parancsnok tájékoztatott, hogy többek között orvosi, alkalmassági, pszichológiai vizsgálatokon és egy felkészítő táboron is részt kell vennem, és mire a menetrend végére érek, nagyjából kilenc hónap telik el

– magyarázta Pálffy, aki novemberben tölti be a nyugdíjkorhatárt, vagyis a 65 évet, emiatt végül nem vágott bele a hosszadalmas felvételi folyamatba.

A 65 az öregségi korhatár a honvédségnél is, addig lehet szolgálatot teljesíteni, így én a vizsgálatok után összesen három hónapot tudtam volna szolgálni. Úgy gondolom, ennyi időre nem érdemes belevágni. Sajnálom, hogy így alakult, mert már azt is elterveztem, hogy a híradástechnikai vagy az útépítő osztagba csatlakoztam volna. Az vigasztal, hogy polgárőrként továbbra is szolgálok.

Pálffy a koronavírus-járvány idején kezdett el szolgálni, amikor inkább az idősek védelme és ellátása volt a feladat. Mint mondja, manapság autóval, biciklivel vagy gyalog járja a helyet, amit a nyár beköszöntével áraszt el a tömeg. „Fesztiválok, sportversenyek és egyéb rendezvények biztosítása is a feladataink közé tartozik, de a balesetek megelőzése és kezelése is. Egy motorcsónakunk is van, ha szükség lenne ránk a vízben” – fogalmazott a volt műsorvezető, aki legrosszabb élményeiről is mesélt polgárőrként.

Az egyik legrosszabb emlékem egy csendháborítási ügy. Akkor a pandémia után mindent feloldottak, és újra lehetett bulizni, nekünk pedig egy kerti partin kellett megkérni az ott lévőket, hogy vegyék lejjebb a hangerőt és legyenek a szomszédokra is tekintettel. Szépen kértük őket a társammal, mégis két kölyök ránt támadt és dulakodni kezdtünk. Szerencsére a társaság többi tagja leszerelte őket, nem történt komoly baj, így végül nem is jelentettük. Az viszont nem jó emlék, amikor a sötétből hirtelen valaki rám támadt. Ezek viszonylag ritka esetek, alapvetően minden rendben szokott menni

– idézte fel Pálffy, aki emellett az Országos Polgárőr Szövetség elnökségében is dolgozik, ahol most egy informatikai tagozatot szeretnének kialakítani.