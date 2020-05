Kárpáti Rebeka: Ha a biztonságérzetem meglenne, akkor már jöhetne is a baba

Csak egy dolog hiányzik a családalapításhoz.

Kárpáti Rebeka a követői kérdéseire válaszolt új YouTube videójában, amiben többek között arról is mesélt, hogy párjával közösen tervezik a jövőt, amiben a házasság is benne van, sőt, a családalapításról is elmondta az álláspontját.

25 éves vagyok és már most jöhetne a baba, ha meglennének a feltételek. Nekem gyerekkoromból vannak traumáim. Munkahely elvesztős, lakás elvesztős családi sztorik. Van egy görcsös ragaszkodásom ahhoz sajnos, hogy csak akkor jöjjön a baba, ha legalább van egy lakás és egy relatíve biztos munka. Ebből a munka része hál’ isten megvan, viszont a lakás még nincs és én nem akarom azt még egyszer átélni, hogy menni kell, pakolni kell, költözni kell, hova megyek ezután, stb. Szóval, ha ez a biztonságérzetem meglenne, akkor most már tőlem jöhetne is a baba

– mondta Kárpáti Rebeka.

