Kárpáti Rebeka munkáinak 90 százalékát lemondták

A vendéglátásban és turizmusban dolgozók mellett, a celebek és influenszerek is nehéz helyzetbe kerültek a koronavírus világjárvánnyá válása után, hiszen rengetegen maradtak munka nélkül. Kárpáti Rebekának is erősen megcsappant a bevétele, mégis szerencsésnek érzi magát.

Már jópár napja én is itthon vagyok. Szerencsésnek mondhatom magam, mert megtehetem hogy itthonról dolgozom (bár a munkáim 90%-át nekem is lemondták) nem úgy mint az a sok orvos, ápoló, egészségügyben dolgozó ember, akik nap mint nap erejükön felül teljesítenek Értünk. Nem beszélve azokról az emberekről, vállalkozókról, akiknek szintén nagyon hálásak lehetünk, hiszen tudunk náluk továbbra is ételt, gyógyszert és egyéb szükséges dolgokat vásárolni. Senkit nem szeretnék kihagyni, hatalmas tisztelet jár mindenkinek, aki most ebben a helyzetben helytáll és segít