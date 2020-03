Kárpáti Rebeka: Hátborzongató, hogy felírtam valamit egy táblára és most az van

Kárpáti Rebeka az Instagramon elmélkedett picit arról, hogy az elmúlt években többször lejegyzetelte magának a céljait, álmait, amik hogy, hogy nem beteljesültek.

Nem tudom hogy eddig átjött-e, de nagyon “irogatós” ember vagyok. Szeretem megtervezni a céljaimat az évre (évekre) hónapra, hétre, napra…:) Még ha nem is sikerül minden azonnal, vagy a látszólagos rendet felváltja a kesze-kuszaság, mindig magabiztos leszek , ha az “ütemterveimre” nézek, mert látom és érzem azt a teremtő erőt ami eddig idehozott. 14-15 évesen kezdtem el a leckefüzetem hátuljába felírni az álmaimat, céljaimat, just for fun. Aztán észrevettem, hogy utólag szinte egytől-egyig kipipáltam, sokat akkor amikor már rég nem volt homloktérben…(: Aztán tudatosabban is elkezdtem foglalkozni ezzel. Nevezzük vonzás törvényének, manifesztációknak, tudatos gondolkodásnak vagy csak ábrándoknak. :)