Csempetrendek – ezek a legmenőbb minták, színek és stílusok

A hazai és nemzetközi csempetrendeket évtizedek óta uralja az egyszínűség az eladási statisztikák szerint, ugyanis a megvásárolt burkolatok fele az Egyesült Államokban tiszta fehér, míg Európában fehér, szürke és fekete. Úgy tűnik, a következő években ez a divat látványosan átalakul, és jönnek az extrém formájú, méretű és színű darabok a fürdőkben és konyhákban.

A csempegyártók elképesztő kreativitással ontják magukból a szebbnél szebb, színesebbnél színesebb termékeket, amik nem csak árnyalataikban, hanem anyagukban, felületükben és alakjukban is rendkívül változatosak. Számos darab közülük egészen különleges iparművészeti remek, és talán éppen ez az egyik ok, ami távol tartotta tőlük az átlagos vásárlót, aki nem mert kockáztatni egyedibb, divatosabb – és éppen ezért talán kevésbé időtállónak vélt – megoldásokkal, hanem inkább a jól bevált, biztonságos stílusokat választotta. Pedig a lakberendezés gurui évek óta hangoztatják, hogy bátran rugaszkodjunk el a konvencióktól, és adjuk bele az egyéniségünket az otthontervezés során a burkolatokba is, hiszen éppen ettől fogjuk majd hosszú időn át jól érezni magunkat a lakásunk falai között. Lassan a vásárlók is kezdenek is ráérezni ennek az ízére, és úgy tűnik, a következő éveben tényleg megtörik az egyszínű és mértéktartó fürdőszobák és konyhák hagyománya.

Divatba jönnek a különleges méretek és színek

De mi is a legfrissebb divatirányzat a csempék világában? Minden jel arra mutat, hogy sok-sok szín, nagyméretű, a megszokott méretarányoktól jócskán eltérő darabok és különlegesebb formák uralják majd a trendet a következő években. A metál- és tükrös felületű burkolatok szó szerint teret hódítanak majd az otthonokban, akárcsak a mintás, mázas termékek, és a reneszánszát élő, gazdag motívumokkal díszített, retro hangulatot idéző cementlap is. Ez utóbbi önmagában is érdekes jelenség, hiszen eddig elsősorban a padlót burkolták vele, de ma már a falakon is alkalmazzák, például a konyhapult felett. Az alábbi képen erre láthatunk jó példát a Zalakerámia kínálatából: egy manapság trendinek számító minimalista lakásbelső egységes megjelenését „lazítja fel” vidám kis jelenettel itt a cementlap úgy, hogy közben a stílus harmóniáját és szabályait mégsem töri meg.

Metrócsempét minden konyhába!

Tovább hódítanak majd a metrócsempék is, amiket a formájuk tesz elsősorban különlegessé. Egy kis fantáziával komplett fürdőszobákat is burkolatunk vele, de a kis részletek befedésére is tökéletesen alkalmasak éppúgy, mint a bordűrök kirakására. Szintén a Zalakerámia terméke látható ezen a konyhafalon: ez a megoldás azoknak ideális, akik nem szeretnének harsány színeket a környezetükben, hanem inkább a formák segítségével frissítenék fel az otthonuk hangulatát.

Csíkok másként

Apropó bordűr… Ezt hagyományos megoldást, amit főleg a fürdőszobákban szoktak alkalmazni a tér optikai felosztására az aktuális divat lassan kikoptatja, és helyette sokkal kreatívabb és praktikusabb megoldásokat visz színre. A praktikusság benne az, hogy ha elhagyjuk a szegélyt, és a plafonig terjedően olyan felületet hozunk létre, amit nem tör meg „választóvonal”, az megnyújtja, növeli a teret, és a tágasság érzeti idézi elő. A kreativitást pedig úgy jelenik meg, hogy vízszintes bordűr helyett függőleges tájolású, a környezetétől színben vagy mintában eltérő „szigeteket” komponálunk, és ezzel még több mozgalmasságot viszünk a a burkolatok hangulatába. Nem mellesleg ez a megoldás tökéletes arra is, hogy figyelmet a helyiség egy-egy részére irányítsuk. Ezt megvalósíthatjuk kifejezetten kontrasztosan, nagyon eltérő színekkel és mintákkal, de olyan harmonikusan, is, mint az alábbi képen látható.

A vízszintes csíkok persze nem tűnnek el a modern enteriőrből sem, de egészen másként jelennek meg – mint azt az alábbi fürdőszobában is láthatjuk.

Különleges motívumok és méretek

A leglátványosabb változást a csempetrendben a méretek hozzák: a megszokott 20×20-as és 30×30-as négyzetek és hagyományos oldalarányú téglalapok helyett az egészen elnyújtott, keskeny darabok jönnek divatba, de akinek más az ízlése, az burkolhat extrém szélességű, fél méternél is hosszabb darababokkal is azért, hogy szinte tapétaszerűen homogén felületet alakítson ki padlótól a plafonig. Ezt az egységességet azonban érdemes valamivel megtörni: erre kiválóan alkalmasak a már említett a strukturált és 3D-s lapok, amiket ötletszerűen „szórunk szét” a falfelületen például úgy, ahogy azt a Zalakerámia csempéivel az alábbi fürdőben tették.