Az év nagy trendje: a fahatású burkolat

Inspirációként mutatunk pár olyan lakást, ahol az esztétikum és a praktikum egyesül!

A fa időtlen anyagnak számít otthonaikban, nemcsak munkálhatósága, de textúrája miatt is az egyik legoptimálisabb választás akkor, ha meleg, természetes hatású teret szeretnénk kialakítani. A naturalista látvány miatt rendkívül jól beilleszthető különféle stílusokba, legyen szó vintage, modern, vagy rusztikus lakásokról.

Az anyagnak persze hátrányai is vannak, fürdőszobában például kimondottan nem ajánlott a használata. Ilyenkor érdemes más alternatívát is megfontolni, például a kerámiagyártók olyan burkolatait választani, amik fahatásúak. Ez 2018 egyik legnagyobb trendje a lakberendezésben köszönhetően annak, hogy az egyre fejlettebb technológiák miatt már valóban realisztikus hatást és mintákat tudnak elérni a gyártók.

A burkolólapok könnyű ápolhatóságuk miatt nem csak a fürdőszobában tesznek jó szolgálatot, de a konyhában nappaliban, teraszon is, vagy ha csak dekorként használnánk falra. Az esztétikum mellett más előnyökkel is jár az, ha a kerámiagyártók fahatású csempéi közül szemezgetünk inkább: vizes helyiségben is használhatjuk, nem igényelnek különösebb kezelést, kültéren és beltéren is megállják helyüket, strapabíróak.

Nappali

A nappali nemcsak a lakásban, de a család életében is központi szerepet tölt be, nem véletlen, hogy sokan itt is a fa textúrájával, illetve sok szövettel, szőnyeggel, párnákkal teremtenék meg a meleg hangulatot. A kerámialap egyik előnye, hogy a hőt jobban vezeti a parkettánál, ami padlófűtés esetén kimondottan előnyös lehet.

A matt, fényes, mintás lapok és árnyalatok végtelen variációkat tesznek lehetővé. Az óvatosabb, ám jól bevált meleg árnyalatok mellett kombinálhatjuk a fát élénkebb színekkel, zöldekkel, kékekkel, de a minimalista stílusban is jó szolgálatot tesz, hiszen megtörheti a szürke és a fehér merevségét.

Fürdőszoba

Eddig a nedves helyiségekben szó sem lehetett a fa használatáról, a burkolólapok viszont számtalan lehetőséget nyitnak meg: akár a zuhanyzók oldalfala, vagy a kád is famintába burkolózhat. A padlólapok más technikával készülnek, mint a csempék, így eleve van rajtuk egy kopóréteg. A fürdőszobákban népszerű barna különböző árnyalatai, a krémszín, vagy a tengerek kékjei remekül működnek a fával.

Konyha

A konyhában szintén a könnyű takarítás miatt érdemes a burkolat mellett dönteni. A fa hatású lapok remekül variálhatók márványmintás lapokkal, és más csempékkel, arról nem is beszélve, hogy rengeteg árnyalat közül választhatunk, így a variációk száma gyakorlatilag végtelen. Ahogy a fürdőnél, ebbe a helységbe is előnyös a csúszásmentes felületű lapokat választani.