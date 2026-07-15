444: A TEK volt vezetője azt vallotta, Rogán Antal volt államtitkára hívta egyeztetésre az ukrán aranykonvojügyben

Farkas Örstől, a Fidesz-kormányban a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárától értesült először az ukrán pénzszállítókat érintő „aranykonvoj” ügyről a Terrorelhárítási Központ (TEK) felmentett főigazgatója – többek közt ez derült ki abból a 24 oldalas jegyzőkönyvből, amit a 444.hu ismertetett Hajdu János volt TEK vezető gyanúsítotti kihallgatásáról.

Hajdut hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettével gyanusítják az ukrán pénzszállítók elfogása és fogvatartása kapcsán. A volt főigazgatóval a lap szerint június 29-én közölték a gyanúsítást, ami ellen panasszal élt.

A kihallgatásáról készült jegyzőkönyv szerint Hajdu többek közt azt mondta:

felhívott Farkas Örs polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkár, és egy megbeszélésre hívott át az IH (Információs Hivatal – a szerk.) épületébe.

Farkas Örs nem volt egyedül, többen fogadták: „egy úr akinek a nevét nem fogom tudni, de ő a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetőjének a helyettese, valamint két másik úr, akit én nem ismertem. Azt sem tudom, hogy IH, AH vagy NAV” – mondta Hajdu.

Itt tartott az ügyről tájékoztatást Farkas Örs, és így értesült Hajdu, hogy „vélhetően a titkosszolgálatok látókörébe került egy Magyarországon átmozgó ukrán pénzszállító konvoj”. A dokumentumban szereplő állítás alapján Hajdu ekkor információhoz jutott arról is, hogy a titkosszolgálatok feljelentést fognak tenni „a pénzszállító konvoj nem illegális, de szabálytalan pénzszállítása miatt”.

Utóbbi fontos mondat, Hajdu védője megjegyzést is tett rá: „Ha feljelentést tesznek bűncselekmény miatt, akkor az már szabályos nem lehet” – mármint a pénzszállítás. Ennek azért van jelentősége, mert ez alapján nem mindegy, hogy gyanúsítottként vagy tanúként kezelik az elfogottakat, ami az egész ügy egyik legfontosabb kérdése.

Hajdu azt állította, elsőre nem volt világos számára, mi lehet az ügyben a TEK szerepe, de amikor a pénzszállítás körülményeit megismerte, megértette, hogy „amennyiben a személyeket el kell fogni, tekintettel az összkörülményekre, a TEK műveleti egységei lennének a megfelelőek”.

A cikk arra is rámutat, hogy ellentmondás van a TEK és Hajdu állításai közt, valamint az ügyben szintén résztvevő Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állításai közt. Ennk egyik fontos pontja, hogy egy NAV-os vezető a 444 szerint a tanúvallomásában azt állította, hogy az operatív törzsben az ott tartózkodó TEK-es vezetőktől kérte, hogy vegyék le az ukrán tanúról a bilincset, mert „tanút nem hallgatunk ki bilincsben (…).” Nem konkrét személyhez fordult, hanem általánosságban mondta az ott lévő TEK-es vezetőknek, de választ nem kapott.

Kollégái is kérték állítása szerint, hogy vegyék le az tanúkról a bilincset, de elutasító választ kaptak, és a magyarázatok egyike állítólag az volt, hogy a „tábornok”, azaz Hajdu János így döntött.

A 444 birtokába jutott dokumentumban az áll a lap szerint, hogy Hajdu János elismerte, hogy az ukrán pénzszállítókat az elfogásnál megbilincselték, és utána ezt fenn is tartották az őrzés ideje alatt. Hajdu szerint „vastag félreértés” történt, amiről a jegyzökönyv szerint azt mondta, hogy az egyik TEK-es parancsnokkal beszélt arról, hogy két ukrán állampolgárt át kell vinni a pénzszállító autók szemléjére – ez jogszabályi előírás –, és arra utalt, hogy ez idő alatt nem lehet levenni a bilincset. A lap egészen pontosan azt írja, hogy Hajdu állítása szerint arra gondolt: „a bilincs addig nem távolítható el, míg az objektum területén belül mozgatják a gyanúsítottat a szemle helyszínére.

Hajdu azt mondta:

Tehát az én utasításom minden más időszakra vonatkozik, amikor nem a kihallgatás eljárási cselekményen vesz részt az adott gyanúsított. Megjegyzem, hogy se tanút, se gyanúsítottat nem hallgatunk ki bilincsbe, ezt mindenki tudja. Ez egy általános megállapítás a részemről.

Ez azért fontos, mert a korábban megjelent hírek szerint, köztük az ukrán pénzszállítókat képviselő Horváth Lóránt állítása szerint is az elfogott személyek „személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés hatálya alatt álltak,

29 órán keresztül bilincsben és csuklyában tartották őket, illetve egyikük életmentő orvosi beavatkozás alatt állt.

Hajdu arról is beszélt, hogy március 5-én, vagyis az elfogás napjának reggelén volt a TEK-ben egy rövidebb terrorellenes koordinációs bizottsági (TKB) ülés, aminek ő volt az elnöke, és amelyen Orbán Viktor akkori miniszterelnök is részt vett. Ugyanakkor többször is kihangsúlyozza, hogy ezen a találkozón fel sem merült a szervezés alatt álló művelet, más geopolitikai és aktuálpolitikai összefüggéseket vitattak meg, a konvojjal kapcsolatban semmilyen információ nem hangzott el, „arról nem kérdeztek, semmi köze nem volt egyiknek a másikhoz”.

Ez azért lényeges, mert a Telex korábban arról írt, hogy Orbán Viktor döntött arról, hogy le kell csapni az ukrán „aranykonvojra”, de még a rajtaütés időpontja is a kormányzattól jött. Továbbá egy ügyészségi dokumentum is kitért arra, hogy Orbán Viktornak büntetőjogi felelőssége lehet az aranykonvoj-ügyben.

Az ukrán pénzszállító konvojt 2026. március 5-én tartóztatták fel a TEK és a NAV kommandósai, majd lefoglalták a 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és készpénzt. A NAV pénzmosással gyanúsította meg az ukránokat, ám végül nem talált bűncselekményt. Az elfogott, megbilincselt személyzetet másnap Záhonynál kirakták az országból. A konvoj az osztrák Raiffeisen és az ukrán Oschadbank között szállított aranyat és készpénzt, az ukrán csapat ügyvédje szerint teljesen szokványos módon.

Az áprilisban leköszönt Orbán-komány viszont azt hangsúlyozta, hogy gond lehetett a szállítmánnyal, több kormánypárti politikus szerint a Tisza Párt finanszírozásához is köze lehetett a történteknek, amire azóta sem mutattak be bizonyítékot. Orbán Viktor rendeletben is kimondta ki: a NAV-nak kell kivizsgálnia a szállítmánnyal kapcsolatos részleteket.

Volodimir Zelenszkij május elején jelentette be, hogy Ukrajna visszakapta a Magyarországon lefoglalt pénzszállítmányt. „Hálás vagyok Magyarországnak a konstruktív hozzáállásáért és a civilizált lépésért” – mondta az ukrán elnök. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a pénzszállítmány visszaadása az új kormány konstruktivitását jelzi.

Hajdu Jánost menesztése után Orbán a Fidesz biztonsági igazgatójának nevezte ki, De a volt kormányfő azután is megszólalt, hogy gyanúsítottként hallgatták ki bizalmi emberét az aranykonvoj-ügyben.

Hajdu János vallomásának további részletei a 444.hu cikkében olvashatók.