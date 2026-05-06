A magyar hatóságok visszaadták Ukrajnának a pénzszállítóktól lefoglalt pénzt és aranyrudakat

A magyar hatóságok a mai napon visszaadták a márciusban ukrán pénzszállítóktól egy rajtaütés során lefoglalt vagyontárgyakat – jelentette be Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök az X-en azt írta:

Fontos lépés a Magyarországgal fennálló kapcsolatokban: ma visszaadták az Oschadbank azon pénzeszközeit és értéktárgyait, amelyeket az idei év márciusában foglaltak le a magyar különleges szolgálatok. Akkor a magyar fél jogellenesen tartotta vissza az ukrán pénzszállító-munkatársakat. Az embereinket korábban már hazahoztuk, most pedig az eszközök is teljes egészében visszakerültek ukrán területre.

Zelenszkij hozzátette: „Hálás vagyok Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért és a civilizált lépésért. Köszönetet mondok az ukrán csapat minden tagjának, akik küzdöttek a tisztességes döntésért, és megvédték államunk és népünk érdekeit”.

A pénzszállító ügy előzményei

Március elején az M0-ás egyik benzinkútjánál csaptak le az ukrán pénzszállítókra a Terrorelhárítási Központ kommandósai. A NAV pénzmosás gyanújával indított eljárást, a hét pénzszállítót másnap délután toloncolták ki az országból Záhonynál.

A két pénzszállító jármű az osztrák Raiffeisen Bank International és az ukrán Oschadbank közötti nemzetközi szerződés alapján indult Bécsből Ukrajnába, szabályos vám- és fuvarokmányokkal. A magyar hatóságok azonban terrorellenes műveletként kezelték az esetet, és nagy erőkkel, páncélozott technikával vetették be a TEK-et a fegyvertelen ukrán dolgozók ellen.

A művelet részleteit csak napokkal később ismerte meg a nyilvánosság, amikor a férfiak – akiket az ukránok szerint 28 órán keresztül bilincsben tartottak – visszatértek Ukrajnába, miután a magyar hatóságok vádemelés vagy gyanúsítás nélkül kiutasították őket az ország területéről. Kijev ekkor kezdte meg jogi és diplomáciai lépéseit, és az ügy komoly diplomáciai konfliktust idézett elő Magyarország és Ukrajna között.

Az Oschadbank ügyvédje lapunknak korábban azt mondta, hogy a magyar hatóságok nem értesítették az ukrán bankot a lefoglalásról. A Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda a napokban azt is közölte, hogy április végén nyomozást rendeltek el az ukrán pénzszállítók jogellenes fogva tartása miatt.