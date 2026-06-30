Hajdu Jánost nevezte ki Orbán a Fidesz biztonsági igazgatójának

Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ korábbi főigazgatóját nevezte ki a Fidesz biztonsági igazgatójává Orbán Viktor pártelnök. Feladatkörét a mai naptól látja el.

A Havasi Bertalan kommunikációs igazgató által írt közlemény hozzáteszi, hogy „a több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező volt rendőrtábornok már korábban, 2010 előtt is éveken keresztül dolgozott a Fidesz biztonsági igazgatójaként”.

Orbán a Facebook-oldalán azt írta a kinevezéssel kapcsolatban:

Aki minket meg akar félemlíteni, keljen fel hamarabb. Üdv újra a fedélzeten, tábornok úr!

Hajdut gyanúsítottként hallgatták ki az aranykonvoj-ügyben

A kinevezés azért különösen érdekes, mert a TEK volt vezetőjét hétfőn a Fővárosi Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki jogellenes fogvatartás bűntette miatt indult nyomozásban az úgynevezett aranykonvoj-üggyel kapcsolatban.

A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatója 2026. március 4-én eligazítást tartott – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felkérése alapján – az ún. aranykonvoj ügy műveleti feladataiban résztvevő vezetőknek. Meghatározta, hogy az Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartó, nagy mennyiségben USD valamint Euro bankjegyeket, továbbá befektetési aranytömböket szállító gépjárműveket meg kell állítani és fel kell tartóztatni. A főigazgató azt az utasítást adta, hogy az ukrán állampolgárokat bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt kell elfogni, és bilincs, valamint látást akadályozó textília alkalmazásával elő kell állítani,

írta közleményében a Központi Nyomozó Főügyészség.

A megalapozott gyanú szerint az M0-s autóút egyik pihenőhelyén elfogott pénzszállítókat bilincsben, a szemüket eltakaró kámzsában szállították a TEK bázisára, ahol a gyanú szerint a szükségesnél jóval tovább, legalább kilenc órán át tartották őket fogva.

Az ügyészség állítása szerint a NAV tanúként kezelte az ukránokat, nem gyanúsítottként, ezért a szabadságuk további korlátozásának nem volt jogalapja.

A nyomozók szerint a bilincset még pihenés közben sem vették le róluk, a kámzsát pedig megalázó módon használták, ami indokolatlan testi és lelki szenvedést okozott. A főügyészség ezért Hajdu Jánossal szemben hét rendbeli, sanyargatással elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettének gyanúját közölte.

A TEK korábbi vezetője nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, panasszal élt a gyanúsítás ellen, és szabadlábon védekezhet. Az ügyészség szerint letartóztatását vagy más kényszerintézkedést nem indokolja sem a szökés, sem a bizonyítás befolyásolásának veszélye.

Orbán Viktor a meggyanúsítással kapcsolatban azt mondta, hogy amit Hajdu tett, azért „minden rendes országban” kitüntetés és elismerés járna.