Vidéki prókátor: az aranykonvoj ügye lehet Orbán számára a banánhéj

Interjút adott a hvg.hu-nak Fülöp Botond, akit a kegyelmi ügy kipattanása után Vidéki prókátor néven ismert meg a hazai nyilvánosság. Számos aktuális közéleti kérdésről mondta el a véleményét az ügyvéd, a Hankó-botrányban például szerinte „megálltak a gyanúsítással egy bizonyos szinten, és csak tisztviselőket tartóztattak le. Pedig nem tűnik életszerűnek, hogy a szakminiszter, aki az NKA elnöke is egy személyben, nem tudott a visszaélésekről, és a hivatalnokok a saját szakállukra, erre vonatkozó utasítások nélkül osztogattak százmilliókat.”

Ahogy az sem életszerű, hogy Hajdu János, a TEK volt vezetője egyik reggel arra ébredt, hogy elfogja az évek óta az országon keresztül közlekedő ukrán pénzszállítókat.

Hozzátette: „én is azt várom, és a társadalom is azt várja, hogy a főbűnösök is megkapják végre a jól megérdemelt büntetésüket. A jogállamiság követelményéből az következik, hogy mindenkit el kell érnie az igazságszolgáltatásnak, aki bűncselekményt követett el. Azt ugyanakkor én nem tudom, hogy az ő konkrét, személyre szabott büntetőjogi felelőssége megállapítható-e valamilyen ügyben.”

Arra a kérdésre, hogy a banánhéj lehet-e Orbán Viktor számára az aranykonvoj ügy, azt mondta Fülöp:

Igen, ez az ügy könnyen lehet banánhéj Orbán számára, mivel kétségkívül ő az egyik a nem túl nagyszámú személy közül, aki a gyanú szerint bűncselekményekbe torkolló akciót elrendelhette.

A Telex írt arról júniusban, hogy több egymástó független forrás állításai szerint az előző kormányfő, Orbán Viktor utasítására csaphattak le a hatóságok idén március 5-én az ukrán pénzszállítókra az „ukrán aranykonvoj” néven elhíresült ügyben. A cikk legfontosabb állításai, hogy