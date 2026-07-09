Aranykonvojügy: a NAV nem talált bűncselekményt

Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) belföldön lényegében lezárta a nyomozást, a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást

– ez áll a Nemzeti Adó- és Vámhivatal csütörtöki közleményében.

Felidézték: a NAV az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és a Legfőbb Ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást.

A NAV-hoz érkezett jelzés „lényeges eleme volt, hogy a Magyarország területén áthaladó készpénz és arany ismeretlen eredetű”. Mint írják, a NAV előterjesztésére még április első felében az ügyészség a pénz eredetének tisztázása érdekében európai nyomozási határozatot bocsátott ki az Osztrák Köztársaság felé. „Tekintettel arra, hogy további nyomozati cselekményt a NAV már nem végez, de a jogsegély iránti kérelemre a válasz még nem érkezett meg, a nyomozó hatóság a büntetőeljárást felfüggesztette.”

Az ukrán pénzszállító ügyében a hivatal saját hatáskörben végzett teljes körű átvilágítása, amely azt vizsgálja, hogy minden eljárási és nyomozati cselekmény az érvényes és hatályos jogszabályok alapján, a belső eljárási rendnek megfelelően történt-e, jelenleg is folyamatban van.

A NAV a belső vizsgálat és a nyomozás eredményét, azok lezárultával, transzparensen nyilvánosságra hozza – ígérik a közleményben.

Az ukrán pénzszállítók ügyében valójában két önálló nyomozás zajlik:

Az egyik nyomozás pénzmosás gyanúja miatt folyik, amelyet az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentése alapján a NAV folytat le – ennek felfüggesztéséről szól a mostani NAV-közlemény.

Az elfogás során történt esetleges visszaélések kapcsán pedig folyik egy ügyészségi nyomozás. Erről a Legfőbb Ügyészség csupán annyit árult el, hogy „a nyomozástaktikai szempontokat politikai szempontok nem írhatják felül, a szükséges nyomozati cselekmények sorrendje és ideje fogja meghatározni, hogy mikor tudja az ügyészség a közvéleményt tájékoztatni”.

Az ügyészség által említett politikai szempontok közé tartozik többek között, hogy a nyomozó ügyészség 7 rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogva tartás bűntettével gyanúsítja Hajdu Jánost, a TEK korábbi főigazgatóját. A gyanúsítás nyilvánosságra hozatala után Orbán Viktor exkormányfő jelezte: „Kiállunk melletted, tábornok úr!” Ennek nyomatékot adva Hajdut kinevezték a Fidesz biztonsági igazgatójává.

Az ukrán pénzszállítók érdekeit képviselő ügyvéd, Horváth Lóránt egyenesen Orbán Viktor letartóztatását kezdeményezte a nyomozó hatóságnál az aranykonvojügyben játszott szerepe miatt.