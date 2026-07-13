Bírósághoz fordul Áder János a 2018-as amerikai útjáról és külföldi horgászatairól tett miniszterelnöki kijelentések miatt – mások mellett erről beszélt a volt köztársasági elnök Bayer Zsolt műsorában.

Teljesen nyilvánvaló ezek után, hogy büntetőpert rágalmazásért és polgári pert is személyiségi jogsértésért és jó hírnév sérelméért is fogunk indítani Magyar Péter ellen. És nagyon kíváncsian várom, hogy majd hogyan fogja bizonyítani az állításait

– fogalmazott Áder János.

Áder és Magyar vitája július elején éleződött ki a nyilvánosságban, miután a volt államfő alkotmányos puccsnak és egy orwelli világ megérkezésének nevezte Sulyok Tamás tervezett eltávolítását a közmédiának adott interjújában. Magyar erre az Áderhez köthető Kék Bolygó Alapítványt „milliárdos pénzszivattyúnak” nevezte, mire Áder bizonyítékok bemutatására vagy bocsánatkérésre szólította fel a miniszterelnököt.

Magyar később Áder állami használatba kapott villájáról tett közzé videót, majd a volt államfő 2018-as amerikai útjáról intézett kérdéseket hozzá. Áder erre azt válaszolta, hogy Magyar hazudik, és azt üzente neki: „találkozunk a bíróságon”. Áder csütörtökön a Sándor-palotánál a Fidesz-KDNP tüntetésén szónokolt. A demonstrációról készített élő közvetítésünket ide kattintva lehet elolvasni.

Számlákat és átutalási bizonylatokat vitt magával

Áder azt mondta, 2018 októberében valóban az Egyesült Államokban járt, és az is igaz, hogy kivételesen a legkisebb lányuk is velük utazott, a többi állítást azonban hazugságnak nevezte. A volt államfő szerint hivatalos útról volt szó: meghívást kapott az Amerikai Magyar Orvosok Szövetségének kongresszusára, beszédet mondott egy 1956-os megemlékezésen, magyar szervezetekkel és hivatalos személyekkel találkozott, New Yorkban pedig részt vett a Bánk bán bemutatóján.

A volt köztársasági elnök szerint a velük utazó lányuk költségeit maguk fizették. Felolvasta az elnöki hivatal egyik levelének mondatát is:

Az elnök úr szeretné, hogy saját költségen, turistaosztályon Áder Júlia is velünk tartson.

Áder számlákat és átutalási bizonylatokat is vitt a műsorba. Azt mondta, az Elnöki Hivatal először kifizette, majd kiszámlázta nekik a költségeket, amelyeket utóbb átutaltak a hivatalnak. A dokumentumokat átadta Bayer Zsoltnak, aki arra is rákérdezett, hogy Magyar perelhető-e akkor, ha kijelentések helyett kérdéseket fogalmazott meg. Áder azt válaszolta:

Beszéltem utána ügyvédekkel, akiknek van gyakorlatuk és azt mondták nekem, hogy a kérdésbe fogalmazott, a kérdésbe bújtatott állítás is peresíthető.

Áder szerint fizikai erőszak követheti a verbális támadásokat

Áder azt mondta, Magyar személyes támadásokkal válaszolt arra, hogy ő korábban bírálta Sulyok Tamás tervezett eltávolítását és az alaptörvény módosítását. A volt államfő a csütörtöki, Sándor-palota előtti tüntetés főszónoka volt, ahol alkotmányellenesnek nevezte a kormány terveit.

Jött a személyeskedés, jött a személyes támadás, jött a fenyegetés, a megfélemlítés, a becsületsértés, a rágalmazás – mondta, majd hozzátette: