Hétfőn eldől a parlamentben Sulyok Tamás sorsa

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik hétfőn az Országgyűlés rendkívüli ülése, amelyen a tiszás kétharmados többséggel várhatóan elfogadják az alaptörvény tizenhetedik módosítását.

A menetrend szerint a napirend előtti felszólalások után a képviselők egy órán át interpellálhatják a kormány tagjait, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, félórában pedig kérdések hangzanak el. A parlament ezt követően lefolytatja az alaptörvény tizenhetedik módosítása bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslat vitáját, majd dönt a törvényjavaslatról.

A Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett alaptörvény-módosítás célja a preambulum szerint, hogy

az új alkotmány hatálybalépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket,

továbbá megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait,

az előterjesztés tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját,

a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését,

az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését,

a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását,

valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

Magyar Péter miniszterelnök szombaton közölte, hogy hétfőn az Országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Sulyok Tamás köztársasági elnöknek öt napja lesz, hogy aláírja azt.

Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás

– jelentette ki a kormányfő a közösségi médiában.

Erről lesz még szó a parlamentben hétfő délután

A határozathozatalok után ismét bizottsági jelentésekről és összegző módosító javaslatokról vitatkozik a parlament. Napirenden szerepel a kőolajtermék-előállító különadójának kiterjesztését és 2027-re történő meghosszabbítását tartalmazó, az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvénymódosítás.

Tárgyalják a magyar-szlovák államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását.

A márciusban aláírt nemzetközi szerződés nyomán Százhalombatta és az Ipolyság között új vezetéket alakítanak ki, amely összekötheti a Mol és a Slovnaft finomítóját.

Megvitatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását, miszerint a jövőben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő venné át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány-Strattmann László alapítvány feladatait.

A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását egyebek mellett azért, mert az előterjesztések megtárgyalásának őszi ülésszakra történő halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné.