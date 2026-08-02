11. A csodálatos Pókember 2. (2014)

A jobb sorsra érdemes Marc Webb két rész alatt leküzdötte Pókembert oda, ahova Sam Raiminek még három filmbe tellett: a szuperhősfilmek legalsó polcára, ahol ugyanebből a pókemberes alomból már csak Kraven, a vadász és a Morbius, a vámpír gubbasztanak. Máig rejtély, hogy miért romlott el minden. A tehetséges és szimpatikus Andrew Garfielddal repülőrajtot vett A csodálatos Pókember címen újraindított filmsorozat, majd következett ez a nem egy, nem kettő, hanem három ripacskodó főgonoszt csatasorba állító, két és fél órás félreértés.

Különösen Jamie Foxx Electrója sokkolóan rossz, és nem azért, mert képes áramot vezetni a testünkbe. Akkor legalább túl lennénk ezen az egészen!

Ehelyett úgy vicsorog, mint Jim Carrey a Mindörökké Batmanben, csak éppen Foxxnak elfelejtettek szólni, hogy rajta kívül mindenki más a komoly műsorával készült. Így történhet meg, hogy a képregényes szuperhősműfaj történetének egyik legemlékezetesebb, szívszorító jelenete, a nagy Pókember-szerelem, Gwen Stacy halála is elügyetlenkedett, sikerületlen epizód marad.

10. Pókember 3. (2007)

Néhány sportvitatkozó igyekezett meggyőzni az utóbbi években, hogy Sam Raimi harmadik Pókember-filmje nem is olyan rossz, de most a cikk kedvéért újra belenéztünk a trilógia befejezésébe, hogy meggyőződjünk róla: még mindig nincs igazuk. Ellentétben a korábbi részekkel, ezúttal félresikerült a szereplőválogatás. Bryce Dallas Howard Gwen Stacyje az összes adaptációt figyelembe véve is a legunalmasabb Pókember-barátnő, a gonosz Venomot alakító fiatal színész pedig nyilvánvalóan képtelen Willem Dafoe Zöld Manójának vagy Alfred Molina Dr. Octopusának nyomába érni (Topher Grace-nek hívják, és néhanapján ma is behívják egy-egy jelenetre valamelyik alsó-hollywoodi produkcióba).

Persze a film arról vált hírhedtté, hogy Pókember a testét uraló, földönkívüli parazita miatt előbb darkosan mufurc lesz, majd átváltozik benne a Szombat esti láz című tévéműsor egyik olyan celebszereplőjévé, akit nem lehetett elég korán kiszavazni.

Tobey Maguire utcai, illetve dzsesszklubbeli táncjelenetét – igen, kettő is van –, amelyek derékba törtek egy ígéretes filmsztárkarriert, máig nem felejtettük el, újranézni viszont csak eltakart szemmel merjük:

Rendezőként Raimi ugyancsak itt búcsúzott a hollywoodi nagypályától, hogy megérkezzen karrierje máig tartó szakaszába, amin minden egyes filmjét – legutóbb a Segítség! című túlélőszatírát – lemondó sóhajjal nyugtázzuk, és megkérdjük magunktól, mi lehetett volna ebből a tehetséges emberből. Mégis, mi? Aki a Pókember 3.-at rendezte, csoda, hogy kap még munkát.

9. The Amazing Spider-Man (1977)

Sam Raimi rendezte az első, kifejezetten mozifilmként készített Pókembert. Ami nem jelenti azt, hogy az övé volt az első Pókember-film a moziban. A hetvenes évek derekán forgatott, rövid életű tévésorozat néhány epizódját ugyanis kettesével összefűzve moziban is bemutatták, így az első, Pókember jelmezébe bújt amerikai színész sem Tobey Maguire, hanem az igen kevéssé ismert Nicholas Hammond.

Egyébként az első színész, aki Pókembernek öltözött, nem is amerikai, hanem török, de azokról a filmekről talán majd egy másik cikkben írunk.

Listánkra csak az első, nagyjátékfilmmé alakított sorozat-duplaepizódot vettük fel, mert ennyi is sok. Hammond teljesen karakteridegen Peter Parkert játszik – inkább tűnik jó modorú zöldségesnek, mint stréber diáknak –, a pókemberes kaszkadőrmutatványok ügyefogyottak. Egyetlen izgalmas vonása mégis akad a filmnek. A történet szerint New York-szerte bűncselekményeket követnek el rádióhullámokkal megvuduzott átlagemberek. Pókembernek így öltönyös-kalapos, középkorú polgárokkal kell felvennie a harcot, ami a hatvanas-hetvenes évek nemzedéki konfliktusainak árnyékában valamelyest eredetinek tűnik.

8. Pókember: Idegenben (2019)

„Ez a Pókember már csak akkor lehetne jobb, ha ledobná a jelmezt” – ízetlenkedtünk az Idegenben alcímű Pókember-kaland kritikájában, amivel csak arra utaltunk, hogy a magánéleti szálak bonyolítása sokkal jobban állt ennek a filmnek, mint a pofozkodás. Jon Watts másodszor rendezhetett Pókembert, magabiztossága pedig érződik is a produkción.

Némileg váratlan, de tulajdonképpen logikus döntéssel a nyolcvanas évekbeli iskolai tinifilmek koronázatlan királyától, John Hughestól nyert ihletet, és kellemes osztálykirándulásos történetet kerekített a Hazatérés folytatásából.

Pókember mindig nyitott az öniróniára, és a kalandjait is könnyebb komikus irányba vinni, mint például a Batman-történeteket – ehhez képest nem sűrűn nézhetünk Pókember-vígjátékot. Az Idegenben esetében viszont közel kerülünk hozzá, és az is kiderül, hogy Zendaya karaktere, MJ a legrokonszenvesebb Pókember barátnői közül. Háttérben Jake Gyllenhaal gonoszkodik mint az álhírek és a posztvalóság divatos témáihoz is kapcsolódó bűvészbűnöző, Mysterio, de ez szerencsére szinte végig mellékszál marad.