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Bomba robbant Moszkva belvárosában, hárman meghaltak

NATALIA KOLESNIKOVA / Anadolu / AFP
24.hu
2026. 08. 02. 06:14
NATALIA KOLESNIKOVA / Anadolu / AFP

Házi készítésű robbanószerkezet hoztak működésbe egy moszkvai belvárosi étterem bejáratánál, aminek következtében három ember életét vesztette, köztük az a nő is, aki a bombát hozta. Huszonegy ember pedig megsebesült – közölte szombat éjjel az orosz Nemzeti Terrorizmusellenes Bizottság (NAK).

A NAK szerint egy biztonsági őr halt meg, a nő, akit a robbanószerkezet bejuttatásának kísérletével gyanúsítanak, és egy vendég. Az ügyben az orosz Nyomozó Bizottság központi apparátusa folytatja a vizsgálatot.  A robbanás a Kudrinszkaja téren, a Balzi Rossi olasz étterem bejáratánál történt, közép-európai idő szerint 18 óra 55 perckor. A vendéglőben zártkörű bankettet tartottak – írja az MTI moszkvai tudósítója.

A Kommerszant helyszíni beszámolója szerint egy biztonsági őr megállított és megkísérelt átvizsgálni egy nőt, aki azt állította, hogy a nála lévő dobozban ajándékot hozott az egyik vendégnek. A lap szerint a bombát távirányítással robbantották fel, és szállítója feltehetően nem tudott a csomag tartalmáról.

A Kommerszant közlése értelmében a pokolgépet – amelynek hatóereje egy kilogramm trotilénak felelt meg – a nagyobb roncsolóhatás érdekében fémgolyókkal töltötték meg. A nőt a detonáció darabokra tépte, a karját az úttesten, a robbanás helyszínétől tizenöt méterre találták meg.

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