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Gazdaság

Áder Jánosék esete a fekete katonalegyekkel és a 10 milliárdot bukó lárvagyárral

Vasvári Tamás / MTI
Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédet mond a Planet Lens Nemzetközi Természetfotó- és Filmfesztivál díjátadó gáláján, Veszprémben 2025. május 17-én.
admin Vitéz F. Ibolya
2026. 07. 10. 11:58
Vasvári Tamás / MTI
Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédet mond a Planet Lens Nemzetközi Természetfotó- és Filmfesztivál díjátadó gáláján, Veszprémben 2025. május 17-én.
Miközben nyilvános adok-kapok zajlik Magyar Péter és Áder János között, a volt köztársasági elnök 55 milliós amerikai utazásánál egy nagyságrenddel nagyobb ügy sejlett fel a miniszterelnök Facebook-posztja alatt. Az egyik kommentben ugyanis egy összességében tízmilliárd forintos buktára utaltak Áder János Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványával, illetve az azonos nevű tőkealappal kapcsolatban. Utánajártunk.

Haverom kérdezi az exelnök úrtól, hogy mi a szitu az üllői lárvagyár ügyében? A csődben álló Agroloop ügye alig 1 év alatt állt bele a földbe, »haverom« vállalkozásainak »csak« pár millió forintja ragadt bent, összességében azonban a legfrissebb folyosói pletykák szerint közel 9,5 milliárd (!!!!) forint a cég ki nem fizetett tartozása a hitelezők felé!

Ezt írták egy kommentben Magyar Péter bejegyzése alá, amelyben a kormányfő a volt köztársasági elnök 2018-as amerikai útjának költségeit firtatta; a politikusok vitája a bíróságon folytatódhat.

Az említett lárvagyár az üllői székhelyű Agroloop Hungary Kft., a hobbiállat-eledel gyártó a fekete katonalégy lárvájából kinyert fehérjével tervezte letarolni a takarmánypiacot. Az Áder Jánoshoz köthető Kék Bolygó Klímavédelmi Magántőkealap 12 százalék tulajdonrészt birtokol benne. (Itt látható a levezetés, hogy mi köze egymáshoz az Áder által létrehozott Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványnak és az azonos nevű magántőkealapnak.) A tőkealap 2023-ban szállt be tőkeemeléssel az Agroloopba, a cégiratok szerint 1,9 millió eurót invesztálva.

Nem csak Áderék láttak fantáziát a rovargyárban – ugyancsak 12 százalékos részesedést szerzett a cégben a Fidesz-kormányokkal gördülékenyen együttműködő Hernádi Zsolt Mol-vezérhez köthető Gran III Kockázati Tőkealap. Utóbbi 2,55 millió euróval vette ki a részét a tőkeemelésből. (Az üzletrészek többségét egy magáncég, az Eprolius Hungary Zrt. jegyzi, melyben magánszemélyek mellett a répcelaki Liss Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Zrt. a tulajdonos. Utóbbinak 25 milliárd forint a saját tőkéje, és a legnagyobb donornak látszik, legalábbis nemrég 2,7 milliárd forint tőkeinjekcióról döntöttek az Eprolius számára.)

Marjai János / 24.hu Hernádi Zsolt a Kormányinfón, 2022. március 10-én.

A lárvagyár indulása előtt a G7 bemutatta az ország legnagyobb rovarfehérje-üzemét, és a BIG4 tanácsadóból lett ötletgazdát is. Hogy a fekete katonalégy lárváival mekkora sikersztorira készültek, mi sem jelzi jobban, minthogy a gyár kapacitásának nagy részét már a termelés indulása előtt lekötötte a hazai takarmánygyártás nagyágyúja, a regionális multivá nőtt UBM. Az üzem beindult, ám nem teljesen úgy alakult az üzletmenet, ahogy remélték – annyira nem, hogy az Agroloop 2026. január 19-én csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be.

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