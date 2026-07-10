Áder Jánosék esete a fekete katonalegyekkel és a 10 milliárdot bukó lárvagyárral

Haverom kérdezi az exelnök úrtól, hogy mi a szitu az üllői lárvagyár ügyében? A csődben álló Agroloop ügye alig 1 év alatt állt bele a földbe, »haverom« vállalkozásainak »csak« pár millió forintja ragadt bent, összességében azonban a legfrissebb folyosói pletykák szerint közel 9,5 milliárd (!!!!) forint a cég ki nem fizetett tartozása a hitelezők felé!

Ezt írták egy kommentben Magyar Péter bejegyzése alá, amelyben a kormányfő a volt köztársasági elnök 2018-as amerikai útjának költségeit firtatta; a politikusok vitája a bíróságon folytatódhat.

Az említett lárvagyár az üllői székhelyű Agroloop Hungary Kft., a hobbiállat-eledel gyártó a fekete katonalégy lárvájából kinyert fehérjével tervezte letarolni a takarmánypiacot. Az Áder Jánoshoz köthető Kék Bolygó Klímavédelmi Magántőkealap 12 százalék tulajdonrészt birtokol benne. (Itt látható a levezetés, hogy mi köze egymáshoz az Áder által létrehozott Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványnak és az azonos nevű magántőkealapnak.) A tőkealap 2023-ban szállt be tőkeemeléssel az Agroloopba, a cégiratok szerint 1,9 millió eurót invesztálva.

Nem csak Áderék láttak fantáziát a rovargyárban – ugyancsak 12 százalékos részesedést szerzett a cégben a Fidesz-kormányokkal gördülékenyen együttműködő Hernádi Zsolt Mol-vezérhez köthető Gran III Kockázati Tőkealap. Utóbbi 2,55 millió euróval vette ki a részét a tőkeemelésből. (Az üzletrészek többségét egy magáncég, az Eprolius Hungary Zrt. jegyzi, melyben magánszemélyek mellett a répcelaki Liss Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Zrt. a tulajdonos. Utóbbinak 25 milliárd forint a saját tőkéje, és a legnagyobb donornak látszik, legalábbis nemrég 2,7 milliárd forint tőkeinjekcióról döntöttek az Eprolius számára.)

A lárvagyár indulása előtt a G7 bemutatta az ország legnagyobb rovarfehérje-üzemét, és a BIG4 tanácsadóból lett ötletgazdát is. Hogy a fekete katonalégy lárváival mekkora sikersztorira készültek, mi sem jelzi jobban, minthogy a gyár kapacitásának nagy részét már a termelés indulása előtt lekötötte a hazai takarmánygyártás nagyágyúja, a regionális multivá nőtt UBM. Az üzem beindult, ám nem teljesen úgy alakult az üzletmenet, ahogy remélték – annyira nem, hogy az Agroloop 2026. január 19-én csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be.