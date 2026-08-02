Kapitány István közzétett egy listát a legjelentősebb energiamegtakarítást vállaló cégekről

Szombaton a vállalatok, a közintézmények és a lakosság együttes áramfelhasználása mintegy 500 megawattal maradt el a Mavir előrejelzésétől. Ez megközelíti egy teljes paksi blokk termelését, jelezte Kapitány István a Facebookon.

A vállalatok együttműködése új szintre lépett a gazdasági és energetikai miniszter szerint: az első összesítés még mintegy 250 megawattnyi önkéntes fogyasztáscsökkentési vállalást tartalmazott, de az újonnan érkező felajánlásokkal ez az érték már 400-500 megawatt közé emelkedhet.

Egy listát is közölt az érintett cégekről a teljesség igénye nélkül, de rengeteg szereplőt megemlítve.

Nagyon sok vállalatról van szó, a legjelentősebb mérséklések közül néhány: a MOL TVK 63 megawattos, a Samsung SDI 32.8 megawattos, a MÁV pályaműködtetési társasága 22,5 megawattos, az SK és az Audi Hungaria 22 megawattos csökkentést vállalt. A Duna-Dráva Cement 11,5, a Hamburger Hungária 11,4, a Howmet-Köfém 10, a Denso pedig 9 megawattal mérsékli a hálózat terhelését. Jelentős vállalást tett többek között a Nestlé, a Jász-Plasztik, a Richter, a Mercedes, a BMW, az Egis, a Tesco, a Bosch, a Magyar Telekom és számos további magyarországi vállalat is

– írta.

Mindeközben lapunkhoz eljuttatott közleményében az Auchan és a HELL is jelezte, hogy csökkenti energiafelhasználását.

Kapitány István szerint „ezek a döntések sok esetben többletmunkával, költséggel vagy bevételkieséssel járnak. A magyar vállalatok most megmutatják, hogy a társadalmi felelősség és a gazdasági teljesítmény képes egymást erősíteni”.

A tárcavezető jelezte, a következő öt nap lesz a legnehezebb.

Paks várhatóan egyáltalán nem fog termelni, miközben akár 40 fokos hőség következik. A legkritikusabb időszak továbbra is 17 és 22 óra között lesz. Arra kérek mindenkit, hogy a mosást, a mosogatást, az elektromos autó töltését, a villanybojler felfűtését és más nagyobb fogyasztást lehetőség szerint időzítse napközbenre vagy késő estére

– tette hozzá.