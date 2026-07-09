Magyar közzétette a volt államfő amerikai útjának részletes programját – Áder válasza: találkozunk a bíróságon

Tovább folytatódik Magyar Péter kormányfő és Áder János korábbi köztársasági elnök érzelmekkel teli vitája a nyilvánosság előtt – ezúttal a miniszterelnök tette közzé Áder 2018-as amerikai útjának részletes programját, amivel azt kívánja igazolni, hogy a volt államfő nem csupán hivatalos eseményeken vett részt, hanem egyúttal egy családi nyaraláson is, miközben a kint tartózkodásának költségeit közpénzből finanszírozták.

Áder János azt hazudta ma, hogy 2018 októberében ő csak hivatalos úton volt 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig. Most megmutatom ennek a hivatalos/állami látogatásnak 3 napját. Nekem ez inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt

– fogalmaz Magyar Péter, majd kiemel néhányat a programpontok közül, és megjegyzéseket is fűz hozzájuk, hogy ezek mennyibe kerültek.

„Október 25.: Disney World (pár százezer forint). Utólag foglalt szállással, kidobva a korábban kifizetett 1,3 millió forintos szállást.

Október 30-31.: városnézés (részben helikopterrel) New Yorkban.

Persze, ne legyünk igazságtalanok. Előtte elnök úr találkozott a Magyar Orvosszövetség tagjaival és október 26-án Miami polgármesterével is…”

Magyar szerint Áder korábbi reakciója csupán „félrebeszélés” volt. „55 millió forint közpénzből mikor és mennyit fizetett vissza az államkasszába?” – tette fel a kérdést a kormányfő a posztja végén.

Nem késett sokáig a volt államfő válasza, viszont ezúttal rövidre fogta a közlendőjét Áder János. Mint írta: „Magyar Péter 2026. július 9-én, csütörtökön 12:47-kor közzétett bejegyzésére Áder János volt köztársasági elnök az alábbi választ adja:

találkozunk a bíróságon.

A nyilvánosság előtt zajló vitáról – többek között – a következő cikkekben számoltunk be: