Gajdos László: 10-20 településen problémás a vízellátás

Országszerte biztosított az ivóvízellátás, a felmerülő problémákat 10-20 érintett településen folyamatosan hárítják el – tájékoztatott Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter vasárnap a közösségi oldalán.

Az elmúlt napok rendkívüli hősége következtében a napi vízfogyasztás több mint 25 százalékkal emelkedett meg, ami jelentős terhelést rótt az ivóvízellátó rendszerre. A felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás

– fejtette ki Gajdos.

Hangsúlyozta, mivel a meteorológiai előrejelzések alapján a következő két hétben is marad a rendkívüli meleg, a miniszter köszönetet mondott az eddigi felelős magatartásért, és a takarékos, megfontolt vízhasználat fenntartására kérte a lakosságot.

Korábban vasárnap Orbán Zoltán, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium szóvivője elmondta: a vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szintén figyelmeztetett a közel negyven fokos hőség veszélyeire, amely komolyan befolyásolhatja a lakosság egészségügyi állapotát, ezzel kapcsolatban több tanácsot is megosztott.

Magyar Péter miniszterelnök vasárnap arról beszélt, hazánk energiarendszere stabilan működik, újra teljes kapacitással üzemel és termel a Dunamenti Erőmű, emellett azonban a Duna alacsony vízállása miatt vélhetően még a mai napon lekapcsolják a paksi atomerőmű utolsó generátorát is.