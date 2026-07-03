Magyar Péter videót tett közzé Áder János 720 négyzetméteres villájáról

Áder János közpénzhorgász bizonyítékokat követel. Íme az első – írta Magyar Péter Facebook-oldalán péntek délután. A miniszterelnök a bejegyzésében egy videót tett közzé, amelyről ezt írta:

ebben a szerény 720 m2-es, adófizetői pénzen felhúzott villában húzza meg magát a jogállamért aggódó egykori köztársasági elnök, miközben van kettő saját rózsadombi ingatlana is.

Magyar azt állítja, hogy „a villa felújításakor, még a zöldterület maximális beépíthetőségét is megemelték a környezetért oly nagyon aggódó Áder János kérésére”.

21 millió forintos rezsi

A Fidesz egykori alelnökének rezsijére 21 millió forintot költenek évente az adófizetők. Ezenkívül jár neki házi alkalmazott, gépkocsi, sofőr, titkárság és havi 6 millió forint

– hangsúlyozta a posztban a kormányfő, majd azt üzente a volt köztársasági elnöknek, hogy „ha gondolja, megmutathatja belülről is a házat”. Magyar végül jelezte: „Ez még csak a történet eleje.”

Érzi a sértődöttséget

Magyar korábbi posztjában nevezte „igazi közpénzhorgásznak” Ádert, azzal vádolva a volt államfőt, hogy az „adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet, és milliárdokat szór el rendezvényekre”. Áder korábban ultimátumot adott neki, a volt köztársasági elnök szerint ugyanis a miniszterelnök törvénysértéssel vádolta, és felszólította, hogy jövő hétfőig bizonyítsa állításait, vagy kérjen bocsánatot.

Magyar Pétert a kormányülést követő csütörtöki sajtótájékoztatón arról kérdezték: mit szól ahhoz, hogy Áder alkotmányos puccsnak tartja a Sulyok Tamás körüli helyzetet, vagyis, hogy a Tisza alkotmánymódosítással távolíttatná el hivatalából az államfőt. Magyar azt mondta, hogy érti a sértődöttséget Áder János szavai mögött.

A miniszterelnök által közzétett videót itt nézhetik meg: