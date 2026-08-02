Minisztériumi szóvivő: Nem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás

A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe – mondta Orbán Zoltán, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett vasárnapi videóban.

A Köböl Anita kormányszóvivő által készített és az MTI által szemlézett interjúban Orbán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta.

Azt is közölte: a Duna budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 centiméter volt, a múlt héten ez megdőlt, kedd hajnalban 31 centiméter volt, jelenleg pedig 19 centiméter. Arra a kérdésre, hat-e ez bármilyen formában az ivóvízkészletünkre, azt válaszolta, a közműszolgáltatás akadozhat, de az ivóvíz-szolgáltatás nem fog.

Ugyanis a víziközmű-szolgáltatók önmaguk is rendelkeznek elég lajtos kocsival, de bevonható az ellátásba a hadsereg is. Budapesten a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás – nyomatékosította a tárca szóvivője, aki kifejtette, nincs csapadék-utánpótlás, a Duna a meglévő vízkészleteket szállítja, és ez, mint az előrejelzéseken látható, még romlani fog.

Javaslatok: fürdés helyett zuhany, és zárjuk el a csapot

Orbán Zoltán azt javasolta, csak teli mosógéppel mossunk, lehetőleg rövid programmal, fürdés helyett zuhanyozzunk, és amíg szappanozzuk magunkat, fogat mosunk vagy borotválkozunk, addig ne csorgassuk a vizet, és mosogatás közben se folyassuk a vizet.

Vasárnap Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is figyelmeztetett a közel negyven fokos hőség veszélyeire, és ugyancsak tanácsokat, kéréseket fogalmazott meg.

Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott: a legkritikusabb öt nap előtt állunk.