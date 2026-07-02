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Belföld

Áder János ultimátumot adott Magyar Péternek

Áder János
Mohos Márton / 24.hu
Áder János Szegeden a Digitális Polgári Körök (DPK) által rendezett gyűlésen 2025. december 20-án, Szegeden
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 02. 18:52
Áder János
Mohos Márton / 24.hu
Áder János Szegeden a Digitális Polgári Körök (DPK) által rendezett gyűlésen 2025. december 20-án, Szegeden
A miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján azt állította, hogy a volt államfő alapítványából évekig „lapátolták ki” a közpénzt.

Szigorú hangvételű közleményt adott ki Áder János csütörtökön. A volt köztársasági elnök azt írta:

Felszólítom Magyar Péter miniszterelnököt, hogy az engem törvénysértéssel vádoló mai kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig, azaz 2026. július 6-ig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot.

Mi miatt bukott ki Áder?

Magyar Pétert a kormányülést követő csütörtöki sajtótájékoztatón arról kérdezték, mit szól ahhoz, hogy Áder alkotmányos puccsnak tartja a Sulyok Tamás körüli helyzetet, vagyis hogy a Tisza alkotmánymódosítással távolíttatná el hivatalából az államfőt.

Magyar azt mondta, érti a sértődöttséget Áder János szavai mögött, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető

milliárdos pénzszivattyú alapítvány

is állami fenntartásba kerül, és

elesik egy nagy bevételtől ő is meg a sameszai is.

Nem elég, hogy a volt államfő kapja a havi hatmillió forintját, hogy másfél milliárd forintért felújítottak neki a magyar emberek egy villát, hogy jár neki sofőr, komornyik, neki még kellett egy alapítvány, egy tőkealap is – mondta.

Hozzátette: a Kék Bolygó Alapítványból évek óta lapátolták ki a közpénzt.

A kormányfő mejegyezte: szerinte Áder János szavai nevetségesek, hiteltelenek és senkit nem érdekelnek.

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