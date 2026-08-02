Magyar Péter: Vasárnap teljesen leáll a Paksi Atomerőmű

A Duna vízszintjének további csökkenése miatt vasárnap hajnali 1.30 órakor lekapcsolták az utolsó előtti termelő gépegységet a Paksi Atomerőműben – közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel Facebook-oldalán.

A kormányfő kiemelte: az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és

holnap (vasárnap – a szerk.), 44 év után először teljesen leállításra kerül.

A paksi erőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt.

Magyar Péter még szombaton elmondta, hogy a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. Akkor jelezte: Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, beleértve a régóta használaton kívüli és rendkívül rossz állapotban lévő erőműveket is. Minden hadra fogható erőmű ellátása megtörtént a szükséges tüzelőanyaggal.

A szombat este életbe léptetett kormányrendelet alapján ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhatják az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést.

A korlátozási lánc legvégén áll a lakosság. Előbb az állam, a nagyvállalatok, az ipari üzemek és a halasztható energiafogyasztású intézmények viselik a terheket. A magyar családok otthonainak áramellátásához csak akkor nyúlhat a rendszer irányítója, amikor minden más lehetőség kimerült. Ez a rendszerváltoztatás a gyakorlatban

– fogalmazott korábban Magyar Péter.

Az energiatakarékosság jegyében a kormány elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban, és az otthoni munkavégzést a jövő hét első három napjára az államigazgatás minden olyan munkakörében, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi Ezen kívül arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsanak otthoni dolgozást minden olyan dolgozó számára, akinek a munkája távolról elvégezhető, és csökkentsék a lehetséges minimumra az irodaépületek energiafelhasználását.

Minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzatától – mondta Magyar Péter.