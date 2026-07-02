Áder János volt köztársasági elnök az M5 Youtube-csatornáján alkotmányellenesnek nevezte a kormány Sulyok Tamás és a többi állami vezető elmozdításáról szóló terveit.

Csuhaj Ildikó volt ATV-s és népszabadságos riporter Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjában Áder – aki hosszú ideig a Fidesz fontos pártpolitikusa volt, és idén is részt vett a kampányban –úgy fogalmazott, hogy

alkotmányos puccsnak, közjogi szőnyegbombázásnak, hideg polgárháború kezdetének vagy egy orwelli világ megérkezésének is nevezhető a Sulyok Tamás eltávolítását övező helyzet.

Ha a parlament elfogadja a Tisza által benyújtott 17. alaptörvény-módosítást, akkor a hatályba lépése utáni napon az államfőnek távoznia kell a hivatalából.

Az MTI szerint Áder János arról beszélt, hogy bár Magyar Péter a választások előtt többször kijelentette, hogy a Tisza kormányra kerülése esetén eltávolítják az Orbán-kormány bábjait, ám az alaptörvény világosan rögzíti, hogy a köztársasági elnököt csak megfosztási eljárás keretében lehet törvényesen elmozdítani a hivatalából.

A volt államfő úgy véli, hogy a Tisza-kormány által sorolt ügyek, például hogy Sulyok nem szólalt meg a Szőlő utcai ügyben, vagy Orbán Viktor 2024. március 15-ei poloskázó beszéde miatt, nem szolgáltatnak elegendő indokot a leváltásához. Szerinte ezek politikai vádak, és a köztársasági elnök ellen politikai deklarációt foglaltak az alaptörvény-módosítás záró rendelkezései közé.

Áder azt mondta, hogy „Magyarországon van előképe a hasonló történéseknek”, a második világháború után Nagy Ferencet, az akkori köztársaság első miniszterelnökét zsarolással távolították el. A gyermekével zsarolták meg, akit Rákosiék túszul ejtettek, és megüzenték neki, akkor kapja vissza, ha lemond – magyarázta.

Áder János történelmi párhuzamként említette Tildy Zoltán esetét is, akinek a vejét 1948 végén hazaárulással vádolták meg és lemondatták, a köztársaság első elnökét pedig házi őrizetbe helyezték.

Amennyire Nagy Ferenc és Tildy Zoltán eltávolítása jogszerűtlen volt, ugyanannyira Sulyok Tamás eltávolítása is az

– mondta Áder János.

Szerinte nem nevezhető megfosztási jogalapnak, hogy a Tisza-kormány azon a véleményen van, hogy Sulyok nem testesíti meg a nemzet egységét.

Arra a kérdésre, hogy mit tenne a jelenlegi köztársasági elnök helyében, Áder azt válaszolta, nem szeretne nyilvánosan javaslatokat megfogalmazni arra vonatkozólag, hogy Sulyok ellenjegyezze-e a lemondásáról szóló alkotmánymódosítást.

Mint felidézte, a Bokros-csomagot az Alkotmánybíróság több ponton alkotmányellenesnek találta, ám Göncz Árpád akkori köztársasági elnök kifogás nélkül aláírta. Ennek ellenére akkoriban senki nem kérte távozásra, érvelt Áder, hozzátéve, hogy ezt a hagyományt is követhetnénk most.

Ha elfogadják a jelenlegi alkotmánymódosítást, az azt jelenti, hogy puccsal távolítják el a köztársasági elnököt, megsértve a magyar alaptörvényt, hiszen ebben az esetben visszamenőleges hatályú jogalkotás történik, vélekedett.

Áder János szerint

az új államfőnek nem lesz tekintélye, nem fogja megtestesíteni a nemzet egységét, hiszen az elődjét alkotmányellenesen, alkotmányos puccsal távolítják el.

A volt köztársasági elnök úgy fogalmazott, hogy a jogállami kritériumok betartását és az alkotmányos garanciákat hiányolja az eljárásból.

Azt mondta, ha a Tisza Párt komolyan gondolja, hogy a jogállami szabályok betartásával gyakorolja a hatalmat, akkor ezt az alkotmánymódosítást vissza kell vonni.