Mediterrán hőség: nem sikerül megfékezni a görög erdőtüzeket, Olaszországban vörös kód lépett érvénybe

Továbbra sem sikerült megfékezni a Görögország nyugati részén és Athén térségében pusztító erdőtüzeket, amelyek az erős szél miatt gyorsan terjednek. A legkritikusabb helyzet a fővárostól mintegy ötven kilométerre nyugatra, a Kithairón-hegységben alakult ki, ahol a lángok már Megara városát is veszélyeztetik – írja a távirati iroda.

A görög tűzoltóság közlése szerint legalább ötszáz tűzoltó dolgozik a térségben román és francia egységek támogatásával. Vasárnap hajnalban a tűzoltó repülőgépek és helikopterek is újra bekapcsolódtak az oltásba, miután az éjszaka csak a földi egységek tudtak beavatkozni.

A tüzeket az óránként hetven kilométert meghaladó széllökések táplálják, különösen Veniza, Pszatha és Porto Germeno térségében. A hatóságok több település kiürítését rendelték el, és több mint kétszáz embert tengeri úton kellett kimenekíteni Agiosz Vaszileioszból.

Görög meteorológusok becslése szerint Athén nyugati és északnyugati térségében eddig mintegy tízezer hektár égett le. A Jón-tengeri Kefalónia szigetén szintén nagy erdőtűz pusztít, de egyelőre lakott települések nincsenek közvetlen veszélyben. Krétán a helyi média szerint a legtöbb tűzfészket már sikerült megfékezni, bár korábban több települést kiürítettek.

Sajtóértesülések szerint akár kétszáz ház is megsemmisülhetett, ezt azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg. A görög tűzoltóság közölte, hogy országszerte eddig tizenhárom embert vettek őrizetbe gondatlanságból okozott tűzeset miatt.

Olaszország: majdnem minden térségben vörös kód van érvényben

Olaszország majdnem minden részén a legmagasabb fokozatú riasztás van érvényben a negyven fokos hőség miatt augusztus első vasárnapján.

Az ország huszonhét úgynevezett meteorológiai körzetéből huszonháromban rendeltek el vörös kódot. Hétfőn huszonötre emelkedik a számuk.

A szicíliai Messinát és a calabriai Reggio Calabriát kivéve az összes olaszországi nagyvárosban a közepes vagy a legmagasabb fokozatú hőriasztás van érvényben. A hőmérők napközben 37 és 39 Celsius-fok közötti értéket mutatnak, ami a városokban 40 fölé emelkedik.

A legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt. A Coldiretti termelői szövetség figyelmeztetése szerint a vízhiány a rizstermesztést veszélyezteti. Az előrejelzések szerint az idei nyár negyedik hőhulláma legalább augusztus 10-ig tart Olaszországban.