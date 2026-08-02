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Mediterrán hőség: nem sikerül megfékezni a görög erdőtüzeket, Olaszországban vörös kód lépett érvénybe

Angelos TZORTZINIS / AFP
24.hu
2026. 08. 02. 12:34
Angelos TZORTZINIS / AFP

Továbbra sem sikerült megfékezni a Görögország nyugati részén és Athén térségében pusztító erdőtüzeket, amelyek az erős szél miatt gyorsan terjednek. A legkritikusabb helyzet a fővárostól mintegy ötven kilométerre nyugatra, a Kithairón-hegységben alakult ki, ahol a lángok már Megara városát is veszélyeztetik – írja a távirati iroda.

A görög tűzoltóság közlése szerint legalább ötszáz tűzoltó dolgozik a térségben román és francia egységek támogatásával. Vasárnap hajnalban a tűzoltó repülőgépek és helikopterek is újra bekapcsolódtak az oltásba, miután az éjszaka csak a földi egységek tudtak beavatkozni.

A tüzeket az óránként hetven kilométert meghaladó széllökések táplálják, különösen Veniza, Pszatha és Porto Germeno térségében. A hatóságok több település kiürítését rendelték el, és több mint kétszáz embert tengeri úton kellett kimenekíteni Agiosz Vaszileioszból.

COSTAS BALTAS / Anadolu / AFP Tűzoltók Porto Germenóban, Athéntól északra.

Görög meteorológusok becslése szerint Athén nyugati és északnyugati térségében eddig mintegy tízezer hektár égett le. A Jón-tengeri Kefalónia szigetén szintén nagy erdőtűz pusztít, de egyelőre lakott települések nincsenek közvetlen veszélyben. Krétán a helyi média szerint a legtöbb tűzfészket már sikerült megfékezni, bár korábban több települést kiürítettek.

Sajtóértesülések szerint akár kétszáz ház is megsemmisülhetett, ezt azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg. A görög tűzoltóság közölte, hogy országszerte eddig tizenhárom embert vettek őrizetbe gondatlanságból okozott tűzeset miatt.

Olaszország: majdnem minden térségben vörös kód van érvényben

Olaszország majdnem minden részén a legmagasabb fokozatú riasztás van érvényben a negyven fokos hőség miatt augusztus első vasárnapján.

Az ország huszonhét úgynevezett meteorológiai körzetéből huszonháromban rendeltek el vörös kódot. Hétfőn huszonötre emelkedik a számuk.

A szicíliai Messinát és a calabriai Reggio Calabriát kivéve az összes olaszországi nagyvárosban a közepes vagy a legmagasabb fokozatú hőriasztás van érvényben. A hőmérők napközben 37 és 39 Celsius-fok közötti értéket mutatnak, ami a városokban 40 fölé emelkedik.

Eliano Imperato / Anadolu / AFP Nápoly. Egy nő vizet vételez a templomban az erre a célra odakészített tartályból.

A legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt. A Coldiretti termelői szövetség figyelmeztetése szerint a vízhiány a rizstermesztést veszélyezteti. Az előrejelzések szerint az idei nyár negyedik hőhulláma legalább augusztus 10-ig tart Olaszországban.

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