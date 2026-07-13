- Véget ér Sulyok Tamás államfői megbízatása, menniük kell a 70 évnél idősebb alkotmánybíróknak, létrejön a vagyonvédelmi hivatal – elfogadta a parlament az alaptörvény-módosítást
- Gulyás lemondott, a Fidesz távolmaradt, az alaptörvénymódosítást elfogadják – élőben a parlamentből
- Magyar Péter: Erre kértünk és erre kaptunk egyértelmű felhatalmazást
- Gulyás Gergely lemondott, a Fidesz-frakció nem vesz részt a parlamenti ülésen
- Havasi Bertalan: Gulyás Gergely lemondásáról nem tudtam, az a Fidesz gyengeségét sugallja
- Gulyás pénteken tájékoztatta Orbán Viktort a döntéséről
- Magyar Péter: Most tényleg kipukkadt a lufi
- Orbán Amerika felé tartva gyászolja a demokratikus Magyarországot: A jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes
- Török Gábor: Ha egy politikus azt mondja, hogy országában vége a demokráciának, aznap nem utazhat el a foci-világbajnokságra
- Krusovszky Dénes: Ez nem így megy – lázálom és felszabadulás az irodalomban Orbán János Dénes százmillióinak árnyékában
- Meghalt Sam Neill, a Jurassic Park színésze
- Hőség és hidegfront is várható a héten: mutatjuk, mikor
A nap legfontosabb hírei – 2026.07.13.
Szajki Bálint / 24.hu
Szajki Bálint / 24.hu
Sulyok elvetve.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!