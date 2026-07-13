Véget ér Sulyok Tamás államfői megbízatása, menniük kell a 70 évnél idősebb alkotmánybíróknak, létrejön a vagyonvédelmi hivatal – elfogadta a parlament az alaptörvény-módosítást

A parlament hétfőn 139 igen és 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta az Alaptörvény 17. módosítását.

A legfontosabb döntések:

A jogszabály kihirdetését követő napon megszűnik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása.

köztársasági elnök megbízatása. 70 éves korhatárt vezetnek be az Alkotmánybíróság tagjainál.

Az országgyűlési képviselők legfeljebb 12 évig maradhatnak hivatalban, akit háromszor megválasztottak, a következő parlamenti választáson már nem indulhat.

A bírák kezdeményezhetik a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének visszahívását.

Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.

Csökken a sarkalatos törvények száma.

A Fidesz és a KDNP képviselői tiltakozásul bojkottáltak az Országgyűlés hétfői ülésnapját.

Sulyok Tamásnak mennie kell

A jogszabály egyetlen leíró mondattal meneszti a 2024-ben öt évre megválasztott Sulyok Tamást. E szerint „Az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik.”

Mivel a törvények kihirdetése – azok aláírásával – az államfő feladata, Sulyoknak voltaképpen a saját leváltását kell aláírnia, méghozzá (az után, hogy a házelnök megküldte neki a szöveget) öt napon belül. A köztársasági elnök az alkotmány módosításakor tartalmi okból nem, pusztán közjogi érvénytelenség esetén fordulhat előzetes normakontrollt kérve az Alkotmánybírósághoz, ám Magyar Péter miniszterelnök már megüzente: ha így tesz, megindítják vele szemben a megfosztási eljárást. Ez is AB folytatja le, ám a megfosztási eljárás befejezéséig az államfő nem gyakorolhatja hatásköreit, és az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes aláírhatja helyette a jogszabályt – hangsúlyozta Magyar.

Ugyanez a helyzet állna elő akkor, ha Sulyok Tamás végül aláírás helyett lemondana az államfői posztról.

Polt Péter sem maradhat

A módosítás alapján szeptember 1-jén megszűnik a 70. évüket betöltött alkotmánybírók mandátuma. A korábbi legfőbb ügyész, Polt Péter AB-elnök mellett még három bírónak kell távoznia: Haszonicsné Ádám Máriának, aki Áder János köztársasági elnök hivatalvezetője volt, Juhász Miklósnak, a Gazdasági Versenyhivatal volt elnökének és Lomnici Zoltánnak, a Legfelsőbb Bíróság egykori elnökének.

Az Alkotmánybíróság tagjait a jövőben 12 helyett 9 évre választják. A testület elnökét pedig ismét a tagok választhatják meg az Országgyűlés helyett.

Az AB emellett visszakapja a 2010-es választás után elvont hatásköreit, így költségvetési és adóügyekben is megkötés nélkül vizsgálódhat.

Újdonság még, hogy a bírák kezdeményezhetik a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének visszahívását. Ezt a bírói karból többen kritikusan fogadták, mondván, nem reális, hogy a bírók kétharmada beleálljon egy ilyen eljárásba, miközben a személyre szabott jogalkotással a Kúria élére került Varga Zs. András elmozdítását a Tisza Párt megígérte. A bírálatokkal kapcsolatos cikkünkre Magyar Péter is reagált, kiemelve, hogy Varga Zs. András és Senyei György visszahívásához nem az összes, hanem a szavazásban részt vevő bírók kétharmadának a támogatása kell majd a benyújtásra váró sarkalatos törvény alapján.

Három ciklusnál tovább senki sem lehet képviselő

Az elfogadott alaptörvény-módosítás jelentősen szűkíti a passzív választójogot.

A jövőben nem indulhat az országgyűlési választáson, aki a képviselői megbízatást összesen legalább tizenkét évig betöltötte, illetve akit legalább háromszor országgyűlési képviselővé választottak.

Ez a módosítás az ellenzéki országgyűlési képviselők jó részét eltiltja a választáson való indulástól.

Gulyás Gergely erre hivatkozva mondott le hétfőn a Fidesz-frakció vezetéséről, mondván, a legnagyobb ellenzéki képviselőcsoportnak nem lehet olyan vezetője, aki közjogi korlátok miatt nem indulhat a következő választáson.

Létrejön az NVVH

A módosítás létrehozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, amely a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen kezelt vagy felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének elősegítése érdekében működik majd, és közvádlóként is eljárhat. Elnökét és elnökhelyetteseit az Országgyűlés kétharmados többséggel választja meg.

A hivatal jogköreiről itt írtunk bővebben.

Kevesebb sarkalatos törvény, vármegyék helyett megyék

Csökken a kétharmados többséget igénylő tárgykörök száma, így a nyugdíjrendszerre, a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatokra, valamint a Magyar Nemzeti Bankra és az Állami Számvevőszékre vonatkozó szabályozás is kikerül ebből a körből. Az eredeti javaslattal szemben viszont sarkalatos marad a földtörvény és a nemzeti vagyon védelméről szóló törvény.

A 2023. január 1-jén bevezetett vármegyék elnevezés megszűnik, helyette ismét megyének hívják majd az ország 19 nagyobb közigazgatási területi egységét.

Az alaptörvény-módosítást a benyújtását követően szakértőkkel részletesen elemeztük. Sulyok Tamás leváltásának módját nemcsak a jobboldali ellenzék, de jogvédő szervezek is bírálták, és erősen kérdéses az is, hogy a parlamenti cikluskorlát megáll-e az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt.