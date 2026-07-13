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Belföld

Magyar Péter: Most tényleg kipukkadt a lufi

admin Rugli Tamás
2026. 07. 13. 17:11
Magyar reagált arra, hogy Gulyás Gergely „elhagyta a süllyedő hajót”, miközben Orbán foci vb-t nézve küzd az önkény ellen.

Magyar Péter sebtében reagált Orbán Viktor posztjára, melyben a volt miniszterelnök elgyászolta a demokratikus Magyarországot, aminek apropója az, hogy az Országgyűlés hamarosan szavazni fog a 17. alaptörvény-módosításról.

Orbán a posztját úgy tette közzé, hogy éppen úton van az Egyesült Államokba, hogy megtekintse a foci világbajnokság elődöntőit és döntőjét. Közben Gulyás Gergely a mai parlamenti ülés kezdetével egy időben bejelentette, hogy lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról. Magyar Péter a két eseményt együtt úgy kommentálta:

Orbán Viktor magára hagyta a közösségét, és egy VB-meccsen »küzd az önkény« ellen. Gulyás Gergely közben elhagyta a süllyedő hajót, lemondott. Most tényleg kipukkadt a lufi. Vége van.

Magyar itt Gulyás Gergely bő két évvel ezelőtti mondatát idézte, amikor az akkor még a Miniszterelnökséget vezető miniszter így kommentálta a fejleményt, hogy Magyar nyilvánosságra hozta azt a hangfelvételt, amin Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter Rogán Antallal kapcsolatban azt mondta: „magukat kihúzatták” a Schadl-ügy vádiratából, illetve „javasolták az ügyészeknek, hogy mit kéne kihúzni, de azt nem mind tartották be”.

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