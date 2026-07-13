Meghalt Sam Neill, a Jurassic Park színésze

78 éves korában meghalt Sam Neill Golden Globe-díjra jelölt új-zélandi televíziós- és filmszínész, akit a világ leginkább a Jurassic Park-filmekből ismert.

A család bejelentése szerint halála „hirtelen és váratlan” volt.

Mélységes szomorúsággal közli Sam Neill whānauja [tágabb családja], hogy Sam július 13-án, hétfőn, Ausztráliában, Sydneyben elhunyt. Samet családja vette körül, és egész életét jellemző méltósággal távozott az élők sorából

– írták a közleményben. A posztban a család kiemelte, hogy Neill korábban ismert rákja nem újult ki, így feltételezhetően nem ez okozta a halálát.

Neill 1947-ben Észak-Írországban született, de hétévesen visszatért családjával Új-Zélandra, ott nevelkedett. A Canterbury Egyetemen tanult angol irodalmat, itt ismerkedett meg a színészettel. A film iránti érdeklődését Alfred Hitchcock Forgószél című munkája keltette fel először. Miután az Új-Zélandi Nemzeti Filmegységnél dolgozott rendezőként és színészként a ’70-es évek második felében, Neillt beválasztották a Sleeping Dogs című film főszerepére, amely az első Egyesült Államokban bemutatott új-zélandi film volt.

A 80-as évekre tévés munkái révén már az Egyesült Királyságban is ismertté vált, több mint öt évtizedes pályafutása során aztán olyan filmekben szerepelt, mint az 1993-as Jurassic Park, amiben Alan Grant paleontológust alakította, valamint a filmszéria későbbi részei. Összesen több mint 150 filmben és sorozatban játszott, többek között a 200 éves emberben, a Peaky Blindersben, marveles Thor-filmekben és a Tudorokban is feltűnt.

Neillnél korábban harmadik stádiumú angioimmunoblasztikus T-sejtes limfómát diagnosztizáltak. A kemoterápiás kezelés nem segített rajta, ezért felírtak neki egy új, szintén kemoterápiás gyógyszert, kezelést, amit élete végéig, havonta egyszer kapott meg. Neill korábban arról nyilatkozott, hogy a rákja eltűnt, amit most a család is megerősített a haláláról szóló posztban.