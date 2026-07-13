Magyar Péter: Erre kértünk és erre kaptunk teljesen egyértelmű felhatalmazást

Sajtótájékoztatót tartott az Parlamentben Magyar Péter közvetlenül azután, hogy az országgyűlés döntött a 17. alaptörvény-módosításról.

„Történelmi szavazáson vagyunk túl” – jelentette ki kezdésként Magyar Péter, jelezve, hogy ezzel a mozzanattal elkezdődik az Orbán-rendszer közjogi átalakítása.

Magyar emlékeztetett, hogy ez a mostani akció az egyik legfőbb ígéretük volt a kampányban, erre kértek és kaptak teljesen egyértelmű felhatalmazást a magyar emberektől.

Ezzel a szavazással megszüntettük annak a lehetőségét, hogy évtizedekre valakik, akár egy maffia elfoglalja a saját embereivel a magyar államot

– folytatta a miniszterelnök. Sulyok Tamással kapcsolatban azt mondta, nincs sok lehetősége a köztársasági elnöknek, vagy benyújtja a lemondását önként vagy aláírja a módosítást, és tudomásul veszi, hogy megszűnik a megbízatása. Magyar szerint lehetett volna ezt másképp is, több kísérletet is tettek erre egyeztetés útján, de nem lett ezeknek foganatja.

Magyar itt is utalt arra, hogy Orbán Viktor épp Amerika felé tartva tett ki olyan posztot, ahol a magyar demokráciát siratja. A miniszterelnök azt mondta, ha még vannak Fidesz-szavazók Magyarországon, sajnálja őket, Orbán megnyilvánulásai miatt.

Talán ez vezetett Gulyás Gergely lemondásához is, hogy teljesen szétesett az egykori állampárt

– jelentette ki Magyar, majd legelső Partizán-interjújára utalt, ahol azt mondta, nem olyan erős a hatalmi rendszer, mint amilyennek tűnik, és sokkal hamarabb széteshet, mint azt bárki gondolná. Magyar szerint Gulyás megvárta, míg Orbán házon kívül lesz, és egy álokkal, egyeztetés és felhatalmazás nélkül inkább bejelentette lemondását. „Bárki is lesz ennek a szétesés szélén álló politikai közösségnek a frakcióvezetője, Gulyás Gergelynél csak rosszabb lehet” – tette még hozzá.

A sajtótájékoztató második felében újságírói kérdésekre is válaszolt Magyar, a 24.hu kérdésére elmondta, azért nem beszéltek még eddig arról, hogy ki lehet Sulyok Tamás utódja, mert „amíg nem értünk oda a hídhoz, addig nem megyünk át rajta”. Hozzátette, a Tisza politikai közösségének lesz jelöltje, de ha tárgyalni akarnak a többi párttal is, és ha a frakcióvezetők erre nyitottak, leülnek velük egyeztetni. Bízik benne, hogy végül közösen sikerül majd olyan jelöltet találniuk, aki megtestesíti a nemzet egységét, arra azonban valószínűleg nem lesz idő, hogy a kérdést társadalmi egyeztetésre bocsátsák, hiszen 30 napon belül új államfőt kell majd választania az országgyűlésnek.