Gulyás pénteken tájékoztatta Orbán Viktort a döntéséről

Ma egy olyan alkotmánymódosítást fogad el az országgyűlés, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell. Miután nem vagyunk olyan arányban a parlamentben, hogy ezt meg tudnánk akadályozni, ezért maradtunk távol. A lemondásom is figyelmeztetés és tiltakozás, hogy olyan határokat lép át a Tisza-kormány, amit eddig senki

– mondta Gulyás Gergely az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A Fidesz ma lemondott frakcióvezetője arról is beszélt, hogy bár sokan úgy gondolhatják, hogy éppen a Fidesznek nincs erkölcsi alapja bírálni ilyen lépéseket a 16 éves kormányzása után, szerinte a módosítás egyes rendelkezései tényszerűen nézve 1990 óta példátlanok.

A második okot a lemondásra személyesnek nevezte:

Az én passzív választójogomat megvonja a hatalom. Nyilvánvaló, hogy a legnagyobb ellenzéki párt frakciójának az a jó, hogyha olyan vezetője van, aki indulhat a választásokon. Én pillanatnyilag nem esem ebbe a körbe.

Arra, hogy Rétvári Bence, aki ugyanebben a helyzetben vezeti a KDNP-frakciót, miért nem mond le, azt mondta, a Mi Hazánk és a KDNP kisebb frakciók, más helyzetben vannak, mint a Fidesz.

Gulyás Gergely a műsorban nem nevezte meg leendő utódját, de elmondta, hogy a frakciónak már jelezte, kire gondol, és jelenleg is a parlamenti frakció tagja. Az utódlási folyamatot egy-másfél hetesre becsülte, és hangsúlyozta, hogy a lényeg: 2030-ban olyan képviselő álljon a frakció élén, aki a következő választásokon is indulhat. Arra a konkrét kérdésre, hogy Szentkirályi Alexandra lenne-e az utódja, nemmel válaszolt.

A mandátumáról ugyanakkor nem kíván lemondani egyelőre: a választások után ugyan felajánlotta a Fidesz elnökségének, hogy nem is veszi fel a mandátumát, de azt kérték tőle, hogy maradjon, és segítse a frakció munkáját.

Gulyás azt mondta, Orbán Viktort pénteken tájékoztatta lemondási szándékáról, a pártelnök pedig ezt „tudomásul vette”. Ezzel szemben Havasi Bertalan, a Fidesz szóvivője a bejelentés napján azt mondta, megdöbbentőnek találja a lemondást, és nem tudott róla előre. Ezt Gulyás Gergely megerősítette, elmondása szerint Havasival ő maga nem beszélt a döntésről. De nem csak Havasi nem tudott erről, az egész Fidesz-frakciót sokkolta a hír, így ha Orbán Viktor valóban tudott róla, úgy utazott el Amerikába, hogy senkit nem készített fel előre. Gulyás szerint ez nem jelenti azt, hogy a párt rossz állapotban lenne.

Arra a kérdésre, hogy a Fidesz tervez-e nemzetközi jogi lépéseket az alaptörvény-módosítással szemben, Gulyás Gergely elmondta: az uniós intézményekbe vetett bizalma mérsékelt, ugyanakkor az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján működő strasbourgi bírósághoz fordulást esélyesebbnek látja, mivel szerinte a módosítás durván korlátozza a választójogot. Hozzátette, hogy minden érintett képviselőnek, így neki is, lehetősége van ezen a fórumon jogorvoslatot keresni, és az Európai Unió Bíróságához fordulást sem zárta ki. Hivatalos döntés a jogi lépésekről azonban még nem született. Gulyás Gergely a műsorban azt is elmondta, a Fidesz egyelőre nem hagyja ott a parlamentet, mert úgy látják, hogy egyelőre több érv szól a maradás, mint a kivonulás mellett.