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Belföld

Gulyás pénteken tájékoztatta Orbán Viktort a döntéséről

A Fidesz–KDNP választási eredményvárója a Bálnában 2026. április 12-én. Fotó: Szajki Bálint / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 13. 19:49
A Fidesz–KDNP választási eredményvárója a Bálnában 2026. április 12-én. Fotó: Szajki Bálint / 24.hu
Ha ez így van, Orbán úgy utazott el Amerikába, hogy senkit nem készített fel.

Ma egy olyan alkotmánymódosítást fogad el az országgyűlés, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell. Miután nem vagyunk olyan arányban a parlamentben, hogy ezt meg tudnánk akadályozni, ezért maradtunk távol. A lemondásom is figyelmeztetés és tiltakozás, hogy olyan határokat lép át a Tisza-kormány, amit eddig senki

– mondta Gulyás Gergely az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A Fidesz ma lemondott frakcióvezetője arról is beszélt, hogy bár sokan úgy gondolhatják, hogy éppen a Fidesznek nincs erkölcsi alapja bírálni ilyen lépéseket a 16 éves kormányzása után, szerinte a módosítás egyes rendelkezései tényszerűen nézve 1990 óta példátlanok.

A második okot a lemondásra személyesnek nevezte:

Az én passzív választójogomat megvonja a hatalom. Nyilvánvaló, hogy a legnagyobb ellenzéki párt frakciójának az a jó, hogyha olyan vezetője van, aki indulhat a választásokon. Én pillanatnyilag nem esem ebbe a körbe.

Arra, hogy Rétvári Bence, aki ugyanebben a helyzetben vezeti a KDNP-frakciót, miért nem mond le, azt mondta, a Mi Hazánk és a KDNP kisebb frakciók, más helyzetben vannak, mint a Fidesz.

Gulyás Gergely a műsorban nem nevezte meg leendő utódját, de elmondta, hogy a frakciónak már jelezte, kire gondol, és jelenleg is a parlamenti frakció tagja. Az utódlási folyamatot egy-másfél hetesre becsülte, és hangsúlyozta, hogy a lényeg: 2030-ban olyan képviselő álljon a frakció élén, aki a következő választásokon is indulhat. Arra a konkrét kérdésre, hogy Szentkirályi Alexandra lenne-e az utódja, nemmel válaszolt.

A mandátumáról ugyanakkor nem kíván lemondani egyelőre: a választások után ugyan felajánlotta a Fidesz elnökségének, hogy nem is veszi fel a mandátumát, de azt kérték tőle, hogy maradjon, és segítse a frakció munkáját.

Gulyás azt mondta, Orbán Viktort pénteken tájékoztatta lemondási szándékáról, a pártelnök pedig ezt „tudomásul vette”. Ezzel szemben Havasi Bertalan, a Fidesz szóvivője a bejelentés napján azt mondta, megdöbbentőnek találja a lemondást, és nem tudott róla előre. Ezt Gulyás Gergely megerősítette, elmondása szerint Havasival ő maga nem beszélt a döntésről. De nem csak Havasi nem tudott erről, az egész Fidesz-frakciót sokkolta a hír, így ha Orbán Viktor valóban tudott róla, úgy utazott el Amerikába, hogy senkit nem készített fel előre. Gulyás szerint ez nem jelenti azt, hogy a párt rossz állapotban lenne.

Arra a kérdésre, hogy a Fidesz tervez-e nemzetközi jogi lépéseket az alaptörvény-módosítással szemben, Gulyás Gergely elmondta: az uniós intézményekbe vetett bizalma mérsékelt, ugyanakkor az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján működő strasbourgi bírósághoz fordulást esélyesebbnek látja, mivel szerinte a módosítás durván korlátozza a választójogot. Hozzátette, hogy minden érintett képviselőnek, így neki is, lehetősége van ezen a fórumon jogorvoslatot keresni, és az Európai Unió Bíróságához fordulást sem zárta ki. Hivatalos döntés a jogi lépésekről azonban még nem született. Gulyás Gergely a műsorban azt is elmondta, a Fidesz egyelőre nem hagyja ott a parlamentet, mert úgy látják, hogy egyelőre több érv szól a maradás, mint a kivonulás mellett.

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