Orbán Amerika felé tartva gyászolja a demokratikus Magyarországot

Demokratikus Magyarország 1990-2026

– írja Orbán Viktor volt miniszterelnök a Facebookon, amit annyival egészít ki, hogy egy fekete szívet is tett a poszt szövegébe. A poszt képén Magyar Péter van, szintén feketében és fehérben.

A miniszterelnököt az Index kapta el a frankfurti repülőtéren, amint az Egyesült Államok felé tartott. A képükön látható járat ma reggel fél nyolc után szállt le, a Lufthansa Dallasba induló járata pedig tíz óra után szállt fel, ami azt jelenti, hogy az út felénél tart.

Gulyás Gergely egy órakor jelentette be a lemondását a frakcióvezetésről, amire Havasi Bertalan úgy reagált, hogy nem tudott róla. Orbán posztja valószínűleg a 17. alkotmánymódosításra utalt, amelyet ma tárgyalnak.