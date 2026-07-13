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Belföld

Orbán Amerika felé tartva gyászolja a demokratikus Magyarországot

Szajki Bálint / 24.hu
A Fidesz–KDNP választási eredményvárója a Bálnában 2026. április 12-én.
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 13. 16:28
Szajki Bálint / 24.hu
A Fidesz–KDNP választási eredményvárója a Bálnában 2026. április 12-én.
Meccset nézni megy, de a demokrácia is véget ért.

Demokratikus Magyarország 1990-2026

– írja Orbán Viktor volt miniszterelnök a Facebookon, amit annyival egészít ki, hogy egy fekete szívet is tett a poszt szövegébe. A poszt képén Magyar Péter van, szintén feketében és fehérben.

A miniszterelnököt az Index kapta el a frankfurti repülőtéren, amint az Egyesült Államok felé tartott. A képükön látható járat ma reggel fél nyolc után szállt le, a Lufthansa Dallasba induló járata pedig tíz óra után szállt fel, ami azt jelenti, hogy az út felénél tart.

Gulyás Gergely egy órakor jelentette be a lemondását a frakcióvezetésről, amire Havasi Bertalan úgy reagált, hogy nem tudott róla. Orbán posztja valószínűleg a 17. alkotmánymódosításra utalt, amelyet ma tárgyalnak. 

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