Török Gábor: Ha egy politikus azt mondja, hogy országában vége a demokráciának, aznap nem utazhat el a foci-világbajnokságra

Az Országgyűlés hamarosan szavaz a 17. alaptörvény-módosításról, ami a fideszes és KDNP-s képviselők szerint egyet jelent a demokratikus Magyarország halálával. A volt kormánypártok képviselői éppen ezért bojkottálták is a mai ülést, míg Orbán Viktor gyászjelentést tett közzé a Facebook-oldalán.

Az az Orbán Viktor, aki eközben épp az Egyesült Államok felé tart, hogy ott megtekintse a világbajnokság elődöntőit, illetve a vasárnapi döntőt. Hogy mennyire hiteles a volt kormányfő kiállása úgy, hogy éppen futballmeccsre tart, Török Gábor pedzegette. A politológus úgy fogalmazott:

A politikában minden, a politikus és annak élete is üzenet. Ha valaki azt mondja, hogy országában vége a demokráciának, aznap nem utazhat el a foci világbajnokságra, mert azzal szétveri a mondanivalóját.

Török megismételte, hogy a 17. alkotmánymódosításnak az államfő eltávolítására irányuló egymondatos politikai döntését precedensértékűnek tartja, ami nem kizárt, hogy alkotmányos válsághoz is vezet majd, de a mai napnak így lett egy másik üzenete is: