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Belföld

Török Gábor: Ha egy politikus azt mondja, hogy országában vége a demokráciának, aznap nem utazhat el a foci-világbajnokságra

Varga Jennifer / 24.hu
admin Rugli Tamás
2026. 07. 13. 16:40
Varga Jennifer / 24.hu
A politológus szerint a volt kormányfő posztja után kijelenthető, hogy ma inkább Orbán politikai mítoszának lett vége, nem a magyar demokráciának.

Az Országgyűlés hamarosan szavaz a 17. alaptörvény-módosításról, ami a fideszes és KDNP-s képviselők szerint egyet jelent a demokratikus Magyarország halálával. A volt kormánypártok képviselői éppen ezért bojkottálták is a mai ülést, míg Orbán Viktor gyászjelentést tett közzé a Facebook-oldalán.

Az az Orbán Viktor, aki eközben épp az Egyesült Államok felé tart, hogy ott megtekintse a világbajnokság elődöntőit, illetve a vasárnapi döntőt. Hogy mennyire hiteles a volt kormányfő kiállása úgy, hogy éppen futballmeccsre tart, Török Gábor pedzegette. A politológus úgy fogalmazott:

A politikában minden, a politikus és annak élete is üzenet. Ha valaki azt mondja, hogy országában vége a demokráciának, aznap nem utazhat el a foci világbajnokságra, mert azzal szétveri a mondanivalóját.

Török megismételte, hogy a 17. alkotmánymódosításnak az államfő eltávolítására irányuló egymondatos politikai döntését precedensértékűnek tartja, ami nem kizárt, hogy alkotmányos válsághoz is vezet majd, de a mai napnak így lett egy másik üzenete is:

Az az igazság, hogy ma inkább lett vége Orbán Viktor politikai mítoszának, mint a magyar demokráciának.

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