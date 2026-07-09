Magyar Péter Áder Jánosnak: Szedje össze a bátorságát, mégiscsak ön a csornai Charles Bronson!

A csütörtök délutánra meghirdetett ellenzéki tüntetésre reagálva Magyar Péter egy Facebook-posztban ismét célba vette Áder Jánost.

„Úgy hallom, hogy Áder János ma az »önkény« ellen fog tüntetni. Mielőtt a volt köztársasági elnök elindul ma a demokráciáért és a jogállamért rettegni, jó lenne, ha megválaszolná a következő kérdéseket a magyaroknak” – fogalmaz a posztjában a miniszterelnök, majd arra hivatkozva, hogy „az adófizetők állták a köztársasági elnök és a családja több százezer forintos belépőit az orlandói Disneylandbe”, a következő kérdéseket intézte az egykori köztársasági elnökhöz: „Vajon rendben van az, hogy

az 55 millió forint adófizetői pénzbe kerülő 2018-as családi kiruccanása az USA-ba pontosan milyen eredményeket hozott Magyarországnak?

Tényleg az egyik lányának a születésnapját ünnepelték 2 napos New York-i kiruccanással, helikopteres városnézéssel, adófizetői pénzen?

Tényleg a magyar emberek állták a többszázezres belepőket a vidámparkba (Disneyland)?

Tényleg nem volt megfelelő az 1,3 millió adófizetői pénzen foglalt elnöki lakosztály Miamiban, és utasítást adott elnök úr, hogy foglaljanak másik egymillióért Disneylandhez közel, Orlandóba?”

Magyar Péter arra is választ vár Ádertől, hogy hány ehhez hasonló útja volt államfőként

Elnök úr! Szedje össze a bátorságát, mégiscsak ön a csornai Charles Bronson! Álljon ki a magyarok elé, és mondja el, hogy hány magánprogramját fizettük a kétmilliárdos villa, a tízmilliárdos közpénzégető alapítvány mellett! És jelölje meg, hogy mikor tervezi visszafizetni ezeket az összegeket az államkasszába! Jó tüntetést! Bár a helyzet egyre inkább örkényi…

– zárja posztját a kormányfő.

Jó néhány napja zajlik már a miniszterelnök és a volt köztársasági elnök nyilvános vitája.

Áder János a közmédia podcastjában erősen bírálta a Magyar-kormányt, miután azt mondta, hogy egy orwelli világ megérkezése az, ahogyan Magyar el akarja távolítani Sulyok Tamást, amit Áder alkotmányos puccsnak titulált. A miniszterelnök nem hagyta szó nélkül Áder megjegyzését: szerinte a volt államfő alapítványából évekig „lapátolták ki” a közpénzt, és „milliárdos pénzszivattyúnak” nevezte az Áderhez köthető Kék Bolygó Alapítványt.

amit Áder alkotmányos puccsnak titulált. A miniszterelnök nem hagyta szó nélkül Áder megjegyzését: szerinte a volt államfő alapítványából évekig „lapátolták ki” a közpénzt, és „milliárdos pénzszivattyúnak” nevezte az Áderhez köthető Kék Bolygó Alapítványt. Áder szigorú hangvételű közleményt adott ki nem sokkal Magyar Péter mondatai után. A volt államfő felszólította Magyart, hogy „az engem törvénysértéssel vádoló mai kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig, azaz 2026. július 6-ig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot”.

Magyar Péter erre közzétett egy drónvideót Áder János 720 négyzetméteres villájáról (utóbb kiderült, hogy a felvételt korábban a Kutyapárt készítette).

A legújabb pengeváltást az a hír robbantotta ki, hogy kiderült: Áder János is felszólal a csütörtök délutánra szervezett ellenzéki tüntetésen, amelyet a „Magyar Péter-féle önkény” ellen hirdettek meg.