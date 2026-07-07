Áder János mond beszédet a tüntetésen, amelyet a Fidesz a „tiszás önkényuralom” ellen hirdetett meg

„Arra hívunk minden felelősen gondolkodó magyart, hogy csütörtökön 18:00 órakor legyen ott a Sándor-palota előtt, és közösen, békésen emeljük fel hangunkat az önkényuralom ellen” – írta Orbán Viktor kedden Facebook-oldalán. A volt kormányfő posztjában úgy fogalmazott:

Ami ma a köztársasági elnökkel történik, az holnap bárkivel megtörténhet. Aki nem tetszik a miniszterelnöknek, azt megfélemlítik, fenyegetik, az állásából kirúgják. Ebből legyen elég!

Orbán arra kérte követőit: „Ne engedjük, hogy az önkény győzzön. Álljunk ki közösen a jogállamiság és a demokratikus értékek mellett. Tiltakozzunk az önkényuralom ellen!”

A volt miniszterelnök posztjából kiderült továbbá, hogy a Sándor-palota előtti demonstráción beszédet mond majd Áder János volt köztársasági elnök is, aki egy ideje kitartó szócsatában áll Magyar Péter miniszterelnökkel.

Sürgősségi eljárás

Gulyás Gergely és Rétvári Bence fideszes és KDNP-s frakcióvezetők hétfőn sajtótájékoztatót is tartottak a parlamentben, amin bejelentették, hogy pártjaik tüntetést tartanak a 17. Alaptörvény-módosítás ellen. Úgy vélik, hogy bár a rendszerváltás óta eltelt tíz ciklusból hatban kétharmados többsége volt a kormánypártoknak, eddig egyik sem élt vissza ennyire az erőfölénnyel.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter egyébként hétfőn kezdeményezte, hogy mielőbbi elfogadása érdekében sürgősségi eljárásban tárgyalják az Alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot, amit Magyar Péter szombaton nyújtott be a kormány nevében egy rövid társadalmi egyeztetést követően.

Nem a csütörtöki lesz az első tüntetés, amelyen a Fidesz a Tisza által távozásra felszólított állami vezetők mellett áll ki. Június elején egy Ne féljetek! című eseményen gyűlt össze pár ezer ember a köztársasági elnök hivatala előtt.