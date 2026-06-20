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Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026. 06. 20.

hormuz
Asghar Besharati / Getty Images
admin Dienes Gábriel
2026. 06. 20. 21:58
hormuz
Asghar Besharati / Getty Images
Hormuz, Sulyok, Vagyonvisszaszerzési Hivatal és korrupciós ügy a szombati hírösszefoglalónkban.
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