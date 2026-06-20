magyar pétertiszavagyonvisszaszerzési hivatal
Belföld

Kiderült, mikor állhat fel a Vagyonvisszaszerzési Hivatal

magyar péter
Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 06. 20. 16:48
magyar péter
Mohos Márton / 24.hu
Előtte még társadalmi egyeztetésre bocsátják az erről szóló törvényt.

Mégsem nyújtják be jövő héten a parlamentnek a Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló javaslatot – mondta Magyar Péter az RTL Híradónak. A miniszterelnök közölte: előbb társadalmi egyeztetésre bocsátják az erről szóló törvényt.

Nagyon remélem, hogy szeptember elején fel tud állni maga a hivatal

– közölte a kormányfő.

Visszaélések feltárása

Magyar korábbi nyilatkozatai szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Erről már a megválasztása utáni első sajtótájékoztatón is beszélt.

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