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Nagyvilág

Irán ismét bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását

hormuz
Asghar Besharati / Getty Images
24.hu
2026. 06. 20. 16:04
hormuz
Asghar Besharati / Getty Images
A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések.

Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi-szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől – írja az MTI.

A közlemény szerint a döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán „a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének” nevezett.

Irán állítása szerint a lépés az első válaszreakció egy szélesebb intézkedéssorozatban, és figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik.

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