Át kellett helyezni az egyetemi kajak-kenu vb-t a Velencei-tó kiszáradása miatt, pedig Orbánék 51 milliárdért építettek akadémiát a partjára

Az eredeti tervekkel ellentétben a szegedi Maty-éren, nem pedig a kiszáradó Velencei-tó partjára 51 milliárd forintból épült Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián rendezik meg az egyetemi kajak-kenu vb-t.

Mint a 444.hu írja, a Velencei-tó vízállása rendkívül alacsony, de ez senkit sem kellett volna, hogy meglepjen: több évtizedes a probléma, ugyanakkor figyelemre méltó, hogy az akadémiát végül annyi pénzből húzták föl, amennyiből a tó teljes vízpótlását meg lehetett volna oldani.

A kajak-kenu akadémia eredetileg Budapesten a Hajógyári-szigeten épült volna meg, a fővárosi és a III. kerületi önkormányzat ezt nem is bánta. A bajuk azzal volt, hogy a kormány a szigetre egy védművet tervezett, ehhez pedig több ezer fát kellett volna kivágni. A Velencei-tavat mindenfajta előzetes egyeztetés, vitára bocsátás nélkül kijelölő kormányrendeletben azt írták, hogy a főváros és a III. kerület önkormányzata „nem támogatja az Óbudai (Hajógyári)-sziget sport- és szabadidős célú hasznosítását és megújítását, ennek keretében a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia megvalósítását”, noha a több ezer fa kivágásával járó védművet nem akarták.

A fakivágás Sukorón már nem volt probléma, tömegesen pusztították a fákat egy Átlátszón közölt Google Earth-felvétel szerint. A 444 emlékeztet, a kajak-kenu akadémiára 2021-ben 43 milliárd forintot különítettek el. (Végül 51 milliárd fölé drágult.) Éppen annyit, amennyiből meg lehetett volna oldani a tó vízpótlását. Erről a fideszes Tessely Zoltán beszélt 2021-ben a Velencei-tó fejlesztéséért felelős kormánybiztosként. A megoldás alighanem a kincsesbányai karsztvíz Velencei-tóba vezetése lett volna. Tessely maga árulta el, hogy az ötletet a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzs támogatta, Szijjártó Péter külügyminiszter beterjesztette, végül a kormányülés nem szavazta meg.

A szükséges pénzeszköz olyan nagy mértékű, hogy az ország jelenlegi helyzetében a kormány ezt nem szándékozik biztosítani

– kommentálta a döntést Tessely.

Az akadémiát végül az a West Hungária Bau Kft. építhette meg, ami a Tiborcz István üzlettársaként emlegetett Paár Attilához köthető.

Péntek este az agárdi vízmércénél 55 centimétert mértek, ez csupán 2 centiméterrel több a valaha mért legkisebb vízszintnél. Az alacsony vízállás miatt már leállt a sétahajózás is a Velencei-tavon, és van, ahol fürdőzési tilalmat is elrendeltek.