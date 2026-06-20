A pártokon átívelő fővárosi korrupciós ügy kulcsfigurája azt vallotta: váratlanul Bánki Erikbe botlott az Oxygen Wellness VIP-részlegén

Az óbudaiként emlegetett, valójában kerületeken és pártokon átívelő fővárosi korrupciós ügy központi figurája, Z. Zsolt szerint a Hungast közétkeztetési cég egyik vezetőjével megbeszélt 2018-as találkozóján váratlanul a céggel már évekkel korábban hírbe hozott Bánki Erikbe botlott a Tabánban található Oxygen Wellness VIP-részlegén – írja a Telex.

Az ügy kulcsfigurája a nyomozati vallomása alapján arról beszélt, a találkozót a Hungast egyik vezetőjével egyeztette le, akivel állítása szerint addigra már legalább két éve rendszeresen találkozott, és vett át 10-20 millió forintos összegeket. Ezt a pénzt aztán kenőpénzként politikusoknak adta tovább.

Mint elmondta, a Fidesz képviselőjét azonnal felismerte, és meg is lepte a találkozás. Z. Zsolt a Központi Nyomozó Főügyészség ügyészeinek úgy folytatta a történetet, hogy az őt kísérő hungastos vezető azzal mutatta be Bánki Eriknek, hogy

ő az, aki segít nekünk a közétkeztetésben.

Z. vallomása szerint „Bánki Erik erre semmit nem mondott, csak a kezét nyújtotta nekem, kezet fogtunk, majd egy-két mondatot még váltottunk valami semleges témáról, majd én távoztam a helyiségből”.

Z. elmondása szerint egyáltalán nem számított erre a találkozóra, és szerinte az egész csak arra szolgált, hogy a hungastos kapcsolattartója „így akarta igazolni Bánki Erik felé, hogy valóban van egy létező ember, akinek rendszeresen kell pénzt átadni”. Z. vallomása szerint amúgy a neki rendszeresen kenőpénzt átadó Hungast-vezető „Bánki Erikkel kapcsolatban soha semmit nem mondott nekem, így a fenti találkozót követően sem tett említést arról, hogy Bánki Erikkel végül is miért hozott össze, illetve (…) semmi utalást nem tett nekem arra vonatkozóan, hogy Bánki Erik az egész pénzezésről, a korrupcióról tud-e, vagy hogy az az ő egyetértésével, jóváhagyásával megy-e, nekem ugyanakkor ez teljesen egyértelmű volt a vele történt fenti találkozó körülményeiből (…)”.

Ugyanakkor Bánki Erik tagadja, hogy ismerné Z. Zsoltot, akivel szerinte biztosan nem találkoztak közétkeztetési ügyben, és semmilyen üzleti kapcsolatban nincs a Hungast szóban forgó vezetőjével sem.

A hatóságokkal vádalku reményében együttműködő Z. Zsolt az egyik, 2024 novemberében a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságán zajló meghallgatásán mondott még egy érdekeset Bánki Erikről és a Hungastról. A Fidesz egykori dél-dunántúli regionális koordinátorát és a Hungastot több mint egy évtizede össze szokták kötni, de leginkább csak olyan közvetett dolgokkal, mint hogy Bánki a Hungast egyik cégétől bérel autót, és hogy a fiának közös cégei voltak a Hungast tulajdonosával.

Z. Zsoltnak ennél konkrétabb elképzelése van a politikus és a cég viszonyáról. Meghallgatásán ugyanis azt mondja, hogy „a Hungast tényleges tulajdonosa (csendestárs, be nem jegyzett tulajdonos) 50 százalékos arányban Bánki Erik”. Z. Zsolt tehát azt állítja, hogy Bánki Erik nemcsak a Hungast vezetőjének barátja, de tulajdonos is a cégcsoportban, sőt, tudni véli, hogy mekkora a tulajdonrésze. A hivatalos céges adatok szerint azonban a Hungast-csoport vállalatai az OrganX Zrt. tulajdonát képezik, amely négy magánszemély tulajdonában van – Bánki Erik azonban nincs közöttük.

A pártokon, kerületeken és önkormányzati ciklusokon átívelő óbudai korrupciós üggyel ebben a podcastunkban foglalkoztunk részletesen. A gyanú szerint egy parkfenntartással foglalkozó cég irányítója 2011 és 2024 között önkormányzati vezetőket és politikusokat vesztegetett meg. Molnár Zsolton és Őrsi Gergelyen túl Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnök letartóztatását is elrendelték 30 napra.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó, ezen cég és a cégcsoporthoz tartozó más vállalkozások érdekében a szerződések folyamatos biztosítása, azok zavartalan fenntartása, illetve szerződési feltételek javítása céljából 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezetőket és politikai pozíciót betöltő személyeket vesztegetett meg. A vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.