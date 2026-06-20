Egy oxigénhiánnyal született két éves kisfiú meghalt a tatabányai kórházban, miután 41 fokos láza ellenére nem tették gépre, infúziót sem kapott és az intenzív osztályra sem vitték át. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a halálesettel kapcsolatban azt írta, hogy egy ilyen ügyben az igazságszolgáltatásnak és a szakmai vizsgálatnak kell kimondania a felelősséget, de egy dolog már most biztos:

nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk.

Hegedűs egy általa társszerzőként jegyzett 2024-es írást hozott fel, amelyben azzal foglalkoztak, hogy az egészségügy mit tanulhat egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből.

Az említett magyar estről két évvel ezelőtt a 24.hu számolt be: 2019-ben néhány nap leforgása alatt meghalt egy két és fél éves éves bárányhimlős kisfiú. A folyamatosan köhögő, romló általános állapotú gyereknél számos szükséges vizsgálatot nem végeztek el az orvosok a szekszárdi kórházban, kedden még hazaküldték a gyereket, akinek pénteken leállt a szíve. A család beperelte az intézményt, amely nem ismerte el a felelősségét, és azt állította, hogy a szülők sérelemdíj igénye eltúlzott. Az ügyben eljáró bíróságok a felperesek javára döntöttek, és ezt szentesítette a Kúria is. Büntetőeljárás nem indult az ügyben.

A miniszter a cikkének tanulságát összefoglalva azt írja, hogy Angliában a tragédiát követően a rendszer önvizsgálatot tartott, feltárta a hibákat, levonta a tanulságokat, és olyan intézményeket erősített meg, mint a duty of candour — az őszinte, kötelező tájékoztatás és a transzparens hibafeltárás kultúráját. Hozzátette, hogy ott sem volt könnyű szembenézni a történtekkel.

Mint írja, Magyarországon ezzel szemben sokszor nem a tanulás lett a reflex, hanem a szőnyeg alá söprés és az egyének hibáztatása. Hozzátette, hogy 2024-ben ezt még kívülről írta le, akkor „legfeljebb minimális szakmai és társadalmi nyomást lehetett gyakorolni a rendszerre vagy éppen a kormányzatra”.

Úgy fogalmaz, hogy ma már ágazati döntéshozóként egészen más a szerepe. „Hatalmas felelősség, hogy mindaz, amit akkor képviseltem — az őszinteség, a hibák feltárása, a tanuló egészségügy, a betegbiztonság elsődlegessége — ne csak cikkekben, facebook posztokban és konferenciákon létezzen, hanem a magyar gyakorlat része legyen.

Mindent meg fogunk tenni azért, hogy megváltozzon az a rendszer, amit örököltünk, ami sajnos már nagyon mélyen konzerválta az átláthatatlanságot és a hibák eltitkolásának gyakorlatát

– ígérte Hegedűs Zsolt.