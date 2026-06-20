bakonycseténybuszhalálos baleset
Belföld

Halálos buszbaleset történt a Bakonyban – mentőhelikoptert is riasztottak

24.hu
2026. 06. 20. 11:43

Menetrend szerinti autóbusz és személyautó ütközött Csetényben szombat délelőtt, a balesetben a gépkocsi vezetője a helyszínen meghalt – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel.

Nagy Judit tájékoztatása szerint a baleset szombaton kilenc óra után történt a bakonyi település határában. A balesetben a gépkocsit vezető középkorú férfi meghalt.

A buszon a sofőrrel együtt mintegy negyvenen utaztak, közülük nyolcan sérültek meg. A helyszínre több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett. A mentés és a helyszíni szemle idejére az útszakaszt teljes szélességében lezárták – tette hozzá a szóvivő.

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