Halálos buszbaleset történt a Bakonyban – mentőhelikoptert is riasztottak

Menetrend szerinti autóbusz és személyautó ütközött Csetényben szombat délelőtt, a balesetben a gépkocsi vezetője a helyszínen meghalt – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel.

Nagy Judit tájékoztatása szerint a baleset szombaton kilenc óra után történt a bakonyi település határában. A balesetben a gépkocsit vezető középkorú férfi meghalt.

A buszon a sofőrrel együtt mintegy negyvenen utaztak, közülük nyolcan sérültek meg. A helyszínre több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett. A mentés és a helyszíni szemle idejére az útszakaszt teljes szélességében lezárták – tette hozzá a szóvivő.